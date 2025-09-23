A SOBERANIA DO ETERNO– Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A SOBERANIA DO ETERNO

Diante de tantas lutas diárias e de perturbações que abalam o coração, nos esquecemos da soberania do eterno que a tudo comanda e sobre tudo tem poder. Ele, o Eterno, tem soberania sobre tudo e nada foge da sua visão.

As Sagradas Letras estão cheias de amor, poder e soberania. Eis algumas passagens das Sagradas Letras que anunciam o seu poder e soberania sobre tudo.

1 – O Soberano dos soberanos

Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. (Deuteronômio 10:17)

2 – Entronizado acima dos querubins

Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste os céus e a terra. (Isaías 37:16)

3 – Valeis vós do que muitos pardais

Não se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois! Bem mais valeis vós do que muitos pardais.

Deus ordena todas as coisas, desde a queda de um pardal até o número de fios de cabelo na cabeça. (Mateus 10:29-31)

4 – Eu, o Senhor, as criei.

Eu formo a luz e crio as trevas; faço a paz e crio o mal; eu, o Senhor, faço todas estas coisas.

Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça; abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça; eu, o Senhor, as criei.

Ai daquele que contende com o seu Criador! E não passa de um caco de barro entre outros cacos. e Acaso, dirá o barro ao que lhe dá forma: Que fazes? (Isaías 45:7-9)

5 – Senhor procede toda decisão

A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. (Provérbios 16:33)

6- Tudo podes

Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. (Jó 42:2)

7 – O domínio do Eterno

Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso, não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. (Lamentações 3:37–39)

8 – Domina sobre tudo

O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo. Salmos 103:19:

9 – Há quem possa desfazer o que eu fiz

Desde a eternidade, eu sou Deus; não há quem possa livrar alguém de minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. (Isaías 43:13)

10 – Diz o Senhor: Meu propósito será realizado, e farei tudo o que me agrada

Lembrem-se das coisas passadas, das coisas que fiz no passado! Pois eu sou Deus, e não há outro; eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer; desde a antiguidade, o que ainda não sucedeu. Eu digo: ‘Meu propósito será realizado, e farei tudo o que me agrada’. (Isaías 46:9-10)

Portanto, o Eterno é soberano sobre todas as coisas, ou seja, ele reina e é o governante supremo e controlador de todo o universo. E, a sua ação é com sabedoria, justiça e amor, para que tudo e todos os seres vivam. Assim como, sua soberania envolve toda a criação com providência certa e o destino garantindo. E nada foge do seu controle e do seu conhecimento.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo