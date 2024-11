A quatro dias das eleições, Lula diz que Kamala é melhor para os EUA: ‘Estou torcendo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (1º) que uma vitória da candidata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos (EUA) representa um caminho mais “seguro para fortalecer a democracia”.

As eleições norte-americanas estão marcadas para a próxima terça-feira (5). A candidata democrata, que conta com a torcida de Lula, vai enfrentar o ex-presidente Donald Trump, do partido Republicano.

“Com Kamala Harris é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia. Nós vimos o que foi o presidente Trump […], aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável acontecer nos EUA, porque se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu”, disse.

Lula deu a declaração durante entrevista ao canal de televisão francês TF1, nesta tarde. O petista alegou que evita dar palpites sobre as eleições em outros países, mas que, como “um amante da democracia”, apoia a atual vice-presidente norte-americana.

“Temos as mentiras destiladas todo santo dia. Não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países no mundo. É o nazismo e o fascismo voltando a funcionar com outra cara”, disse o petista.

“E, como eu sou amante da democracia, acho a democracia a coisa mais sagrada que nós conseguimos construir para bem governar os nossos países, eu, obviamente, fico torcendo para a Kamala ganhar as eleições”, concluiu o petista.

De acordo com o colunista do g1 Gerson Camarotti, o Palácio do Planalto vê com receio a possibilidade de Donald Trump vencer o pleito norte-americano.

Pesquisas mais recentes de intenção de voto nos Estados Unidos apontam uma disputa acirrada, com possibilidade de vitória do candidato republicano – o que tem deixado o núcleo duro do governo Lula pessimista.

A preocupação no Planalto tem duas perspectivas: a política e a econômica.

No campo da política, o receio brasileiro é de que a vitória de Trump gere um efeito dominó em vários países, em especial nos latino-americanos, a exemplo do Brasil.