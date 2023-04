A Prefeitura Municipal em parceria com o SEBRAE convida envolvidos com as licitações do município para o Curso de Compras Públicas

O curso pretende fornecer capacitação para os processos de contratações, tendo como foco a elaboração de documentos que irão compor o processo das despesas públicas, além dos secretários e funcionários envolvidos, está convidada também a classe empresarial do município.

Na programação estão incluídas aulas expositivas, dialogadas e aulas práticas, sendo baseadas na legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema.

A capacitação terá duração de dois dias, iniciando no dia 11 de abril até o dia 12 de abril de 2023, e acontecerá na Sala de Reuniões da Prefeitura de Tibau, no horário das 08 às 17 horas, para secretários e funcionários envolvidos com as licitações, e no período das 18 às 22 horas para a classe empresarial.