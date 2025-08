A pouco mais de um ano da eleição, o que as pesquisas revelam sobre 2026

CNN Brasil

Marcadas para outubro de 2026, as eleições já começam a dominar o cenário político a pouco mais de um ano de sua realização.

Pesquisas divulgadas recentemente mostram a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cenários de primeiro e segundo turno, e possíveis postulantes ao Palácio do Planalto.

A CNN mostra, a seguir, alguns detalhes dos levantamentos.

Avaliação de governo

Segundo o Datafolha divulgado no sábado (2), a terceira administração de Lula mantém um índice de reprovação estável.

Desde o levantamento realizado no mês passado, em julho, o nível daqueles que consideram a atuação do governo como “ruim” ou “péssima” é a mesma: 40%.

Enquanto isso, o nível de aprovação mais recente está na casa dos 29%, sendo que em junho eram 28% os que classificam como “bom” ou “ótimo” o trabalho desempenhado pelo governo federal. Aqueles que consideram a gestão como “regular” passaram de 31% para 29%, enquanto 1% preferiu não responder.

Da última quinta-feira (31), o levantamento da AtlasIntel/Bloomberg mostra um cenário de igualdade para o governo Lula. A administração é avaliada como ruim ou péssima por 48,2%, e ótima ou boa para 46,6%. Os que acham regular somam 5,1%.

Lula é aprovado por 50,2% dos brasileiros. Já 49,7% desaprovam o chefe do Executivo.

Cenários de 2026

O Datafolha divulgou diversos cenários eleitorais para 2026.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030 após sofrer condenações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o representante de seu campo político nas urnas ainda está indefinido.

Entretanto, Lula aparece à frente de todos os possíveis postulantes ao Planalto. Veja:

Cenário 1

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39%

39% Jair Bolsonaro (PL): 33%

33% Ratinho Júnior (PSD): 7%

7% Ronaldo Caiado (União): 5%

5% Romeu Zema (Novo): 4%

4% Em branco/nulo/nenhum: 9%

9% Não sabe: 2%

Cenário 2

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39%

39% Eduardo Bolsonaro (PL): 20%

20% Ratinho Júnior (PSD): 11%

11% Ronaldo Caiado (União): 8%

8% Romeu Zema (Novo): 7%

7% Em branco/nulo/nenhum: 13%

13% Não sabe: 2%

Cenário 3

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 40%

40% Flávio Bolsonaro (PL): 18%

18% Ratinho Júnior (PSD): 11%

11% Ronaldo Caiado (União): 8%

8% Romeu Zema (Novo): 7%

7% Em branco/nulo/nenhum: 13%

13% Não sabe: 3%

Cenário 4

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39%

39% Michelle Bolsonaro (PL): 24%

24% Ratinho Júnior (PSD): 10%

10% Ronaldo Caiado (União): 7%

7% Romeu Zema (Novo): 6%

6% Em branco/nulo/nenhum: 11%

11% Não sabe: 3%

Cenário 5

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 38%

38% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%

21% Ratinho Júnior (PSD): 12%

12% Ronaldo Caiado (União): 7%

7% Romeu Zema (Novo): 6%

6% Em branco/nulo/nenhum: 14%

14% Não sabe: 3%

Ainda foi testado o segundo turno. Confira:

Lula e Bolsonaro ausentes da eleição?

De acordo com o Datafolha, 71% acreditam que Lula disputará a reeleição. Já 23% dizem que ele não irá.

Em outra frente, 67% dizem que Bolsonaro deveria abrir mão de concorrer. Para 30% ele deve manter a candidatura.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 47% (44% em junho)

47% (44% em junho) Jair Bolsonaro (PL): 43% (45% em junho)

43% (45% em junho) Em branco/nulo/nenhum: 10% (10% em junho)

10% (10% em junho) Não sabe: 0% (1% em junho)

Tarifaço, Estados Unidos e economia

O PoderData testou diversos cenários sobre o tarifaço dos Estados Unidos e como está a economia no Brasil.

A família Bolsonaro é culpada pelas tarifas para 46% dos brasileiros. Já 32% culpam Lula. Os que não souberam responder somam 23%. Os números são com base nos 74% que afirmaram ter conhecimento da sobretaxa.

O Brasil deveria ter mais relações comerciais com os Estados Unidos do que com a China para 59%. Na outra ponta, 32% optaram por responder que o país deveria se aproximar dos chineses. Os que não souberam responder somam 9%.

Para 59% dos eleitores brasileiros houve um aumento no preço das compras de supermercado e também em despesas gerais registradas nas últimas semanas.

Metodologias

A AtlasIntel entrevistou 7.334 pessoas, por recrutamento digital aleatório, entre 25 e 28 de julho. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas, presencialmente, entre os dias 29 e 30 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O PoderData ouviu 2.500 pessoas, entre os dias 26 e 28 de julho, por meio de ligações telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.