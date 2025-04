A portas fechadas, funcionários do Vaticano iniciam despedida ‘silenciosa’ do papa Francisco

Funcionários do Vaticano iniciaram as despedidas ao papa Francisco a portas fechadas, nesta terça-feira (22). Trabalhadores e membros do clero estão autorizados a passar pela capela da Casa Santa Marta, onde está o corpo do pontífice.

Corpo do pontífice está na capela da Casa Santa Marta, onde apenas funcionários da Igreja Católica tem acesso. Visitas públicas começarão na quarta-feira (23), na Basílica de São Pedro.

Por Redação g1, com AFP

22/04/2025 18h21 Atualizado há 15 minutos

Francisco morreu na segunda-feira (21), aos 88 anos. O papa foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca.

Dignitários e funcionários da Cidade do Vaticano são os primeiros a se despedir do papa. Isso inclui desde religiosos — como freiras, bispos e funcionários da cúpula — até jardineiros, bombeiros e médicos que trabalham para a Santa Sé.

Para a despedida, os funcionários precisam ir até a Casa Santa Marta, onde o papa morava, e aguardar em um saguão. Depois, eles são levados até a capela, onde dois guardas suíços fazem a escolta do corpo de Francisco.

O acesso é feito aos poucos, em pequenos grupos. Testemunhas ouvidas pela agência France Presse (AFP) disseram que todo o processo acontece em silêncio. Alguns funcionários se emocionam, enquanto outros fazem orações silenciosas em pé, ajoelhados ou sentados em um banco.

“Há um ambiente de acolhimento e de oração, mas para nós que o acompanhamos, parece irreal”, disse à AFP uma leiga brasileira, que faz parte de um dicastério de Comunicação. Ela pediu para não ser identificada.

“Vivi sua eleição, acompanhei todo o seu pontificado, então não poderia deixar de estar aqui hoje, em Santa Marta, que é sua casa e também um pouco nossa”, acrescentou. A mulher afirmou ainda que vive o momento “com muita gratidão”.

Uma freira polonesa, que trabalha no hospital Umberto I, em Roma, disse que a pequena homenagem lhe trouxe “muita paz”.

“Eu queria vir aqui sobretudo para agradecê-lo por tudo o que ele fez pela Igreja”, afirmou, emocionada.

Além de funcionários, algumas autoridades também foram autorizadas a entrar na capela. Entre elas está o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Papa do povo

Com seu estilo humilde, o papa Francisco almoçava diariamente em um refeitório da Casa Santa Marta ao lado de funcionários e visitantes. Ele sempre cumprimentava quem passava pelo local.

“Sinto que é a família do papa, estas pessoas de Santa Marta e do Vaticano, que vieram homenageá-lo com muita gentileza”, disse um membro de um dicastério, que foi à capela onde está o corpo de Francisco.

O homem também se lembrou de uma missa que o papa celebrou com funcionários do Vaticano.

“O que me impressionou foi que o papa se sentou em um dos bancos entre os fiéis. Encontrei esta proximidade do papa com seus primeiros colaboradores”.

Fiéis de todo o mundo também poderão se despedir do papa em um velório aberto ao público. As visitas ao corpo serão realizadas de quarta-feira (23) até sexta-feira (25), na Basílica de São Pedro.

O funeral oficial será realizado no sábado (26), com a presença de chefes de Estado e monarcas.