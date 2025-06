A PERSEGUIÇÃO AO POVO DE ISRAEL – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A PERSEGUIÇÃO AO POVO DE ISRAEL

A diáspora é uma constante na vida do povo judeu. Pois, a perseguição tem sido um evento constaste e significativo na história da nação judia. Como fundamento histórico, temos a disporá em 605 a.C. realizada pelo império Neobabilônico com a deportação de muitos jovens judeus com promissores talentos.

Fundamenta nas Sagradas Letras, sempre houve perseguição aos judeus, como podemos compreender nesta afirmação, que diz: “Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando a Sião e contando como o SENHOR, nosso Deus, se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o Templo dele”. (Jeremias 50:28).

A perseguição aos judeus, conhecida como antissemitismo, foi realizada por diversos impérios, nações, governos e religiões. Porém, a presença do Eterno não permitiu a destruição do povo mesmo diante de calamidades, aflições, angústias e desespero. Mesmo que o antissemitismo tenha sido amplo e difundido no mundo, não foi capaz de eliminar o povo chamado por Deus, até porque a nossa luz reflete a vida de um chamado Abraão, que recebeu a seguinte promessa: “Em ti serão benditas todas as nações”. E este é o pavor do mundo moderno, caótico e sem Deus.

As Sagradas Letras apontam para a constante perseguição aos Judeus de forma injusta e quase sempre cruel. A história deste povo é cheia de lutas, perseguições e grandes vitórias, quando havia aparente derrota. Visto que o mundo não compreende a sua chamada e a presença que segue este povo, por isso, buscam destruir, como Caim a Abel, para tentar tomar sua chamada e o seu direito como herdeiro eterno.

É pura ignorância, cegueira espiritual que vem levando o mundo a constante perseguição a Israel como nação. Por outro lado, está é a única nação que tem, desde a antiguidade, a sua carta de posse da terra. Esta carta não foi dada por homens e sim pelo Eterno, criador de tudo. o qual registrou nas Sagradas Letras, como prova de seu pacto. Claramente, os registros históricos apresentam diversos relatos de lutas, perseguições, sofrimento e assassinatos do povo judeu. Porém, há uma clara proteção divina para que haja o cumprimento da promessa a Abraão.

Eis alguns registros históricos das perseguições e das tentativas de destruir Israel. Nos livros bíblicos, encontramos: 1- A perseguição dos egípcios após a saída do Egito; (Êxodo 14); 2- A batalha contra os amalequitas, que atacaram os israelitas após a saída do Egito; (Êxodo 17); 3- A batalha de Ai e a perseguição dos israelitas pelos habitantes da cidade.; (Josué 8); 4- Profecia sobre a perseguição e a libertação do povo de Israel; (Jeremias 50:33-34); 5- Profecia sobre a batalha final contra Jerusalém e o sofrimento do povo. (Zacarias 14)

Diante de tanta perseguição, também há várias promessas de proteção e libertação da nação de Israel, vejamos: 1-) “Mas aquele que há de remi-los é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome; certamente, ele pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia.” (Jeremias 50:34); 2- “Voltai à fortaleza, ó presos de esperança; também hoje vos anuncio que vos restituirei o dobro.” (Zacarias 9:12); 3- “Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel.” (Salmo 121:4).

Na visão das Sagradas Letras, a perseguição ao povo Judeu é motivada pela fé e pelo chamado como sacerdotes do Eterno. Vejamos: 1- “Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem.” (Mateus 10:23); 2- Jesus fala sobre perseguições e sofrimentos que seus seguidores enfrentarão por causa dele. (Lucas 21:12-19); 3- “E mostrar-lhe-ei quanto deve padecer pelo meu nome.” (Atos 9:16).

É salutar lembrar que a interpretação e análise dos versículos bíblicos e sua relação com os eventos históricos são de discussão teológica, com a visão volta para a fé. Assim como a utilização de hermenêutica ou exegese.

Portanto, a fé deste povo no Eterno é tamanha, que nem as mais duras batalhas pela sobrevivência os enterram na vala da história. E, de pé, caminham anunciando que o Eterno vive e reina para sempre.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá; ele está sempre alerta! O Senhor é o seu protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá; nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre”. (Salmos 121:1-8)