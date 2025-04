A PÁSCOA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A Páscoa

“A Páscoa é viver a alegria da ressureição de Cristo.” (Escritor: Ricardo Alfredo)

A PÁSCOA

A Páscoa vem ao longo do tempo, perdendo o sentido dela. Visto que o sentido verdadeiro da Páscoa está no reconhecimento e sentido de que Cristo ressurgiu dos mortos.

Então, quando celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, estamos a declarar para o mundo que Nele há libertação do pecado e da morte eterna. E este momento de Páscoa é oportuno para uma reflexão, renovação e esperança.

A Páscoa é cheia de significados, reais para quem olha, como olhar de Cristo, e com a presença do Espírito Santo.

Vejamos os reais significados da Páscoa: 1 – Judaísmo – Libertação dos israelitas da escravidão no Egito; 2 – Cristianismo – Ressurreição de Jesus Cristo e vitória sobre a morte; 3 – Símbolos – Cruz, cordeiro; 4 – Celebração – Domingo após a primeira lua cheia da primavera ou outono; 5 – Tradições – Semana Santa, que inclui o Domingo de Ramos, Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa.

A Páscoa nos faz relembrar a fé esquecida, e nos inspira a trazê-la de volta através do sacrifício vigário de morte e de ressurreição de Cristo. E é no momento da Páscoa que aflora a fé, o amor e a esperança. É na verdadeira Páscoa que celebramos: a lembrar o sacrifício de Jesus Cristo; a renovar a fé na vida eterna; a celebrar a vitória sobre a morte; a celebrar o poder do amor; a celebrar a passagem e a vida nova; O relembrar que Jesus morreu para nos mostrar o verdadeiro sentido da vida; Agradecer a Deus pela salvação e pelo amor de Jesus Cristo; Celebrar a libertação e a renovação da vida.

Jamais podemos esquecer que a Páscoa é motivada pela festa judaica que comemora pesach, que significa “passagem”. No contexto religioso judaico, Pesach refere-se à festa judaica da Páscoa, que celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. É assim que vocês devem comê-lo: já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. (Êxodo 12:11)

A proteção do Rei universal em sua Páscoa, vejamos: pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. (Hebreus 11:28). Então, na plenitude dos tempos, veio Jesus Cristo a nossa Páscoa, e declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. (João 11:25).

Portanto, A Páscoa é a celebração da libertação do pecado, o perdão da penalidade da morte eterna e a promessa de vitória sobre a morte! A Páscoa é a comemoração da salvação conquistada por Cristo Jesus.

FATOS E FOTOS HISTÓRICAS

Assinando a ata de registro do estatuto. 16/02/2024

Programação Oficial Cariri Cangaço Oeste Potiguar 2025

CARIRI CANGAÇO OESTE POTIGUAR

PATU-MARTINS-LUCRÉCIA-ANTONIO MARTINS

Rio Grande do Norte – Nordeste do Brasil

22 de maio de 2025 – quinta-feira

NOITE SOLENE DE ABERTURA

Mercado Público Municipal – Centro, Martins – RN

18h Abertura Festiva da Feira de Livros e Antiguidades

Formação da Mesa Solene de Abertura

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

PAULO CESAR GALDINO – Prefeito Municipal de Martins

LUMA HOLLANDA – Presidente da Comissão Organizadora

GILENO OLIVEIRA CARVALHO – Vice-prefeito Municipal de Martins

SARA JANIARA XAVIER – Secretária de Cultura

ALDESANDRO MORAIS- Presidente da ASERRA -Associação Turística do Polo Serrano

DANNYLO MAIA – Comissão Organizadora em Martins

LEMUEL RODRIGUES – SBEC Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço

ARCHIMEDES MARQUES- Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço

LEONARDO GOMINHO – Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino

ANGELO OSMIRO BARRETO – GECC Grupo de Estudos do Cangaço do Ceará

BISMARCK MARTINS – Presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço

19h Hino Nacional

19h15 – Entrada do Estandarte 15 Anos do Cariri Cangaço

Conselheira Cariri Cangaço CÉLIA “MARIA PARAHYBANA” – João Pessoa PB

19h40 – Saudações em nome do Cariri Cangaço

Conselheiro JOSÉ OTÁVIO MAIA DE VASCONCELOS – Catolé do Rocha PB

19h50 – Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

PAULO CESAR GALDINO

Prefeito Municipal de Martins

20h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

PAULO CESAR GALDINO – Prefeito Municipal de Martins

Entregue por Conselheiro JOÃO DE SOUSA LIMA – Paulo Afonso BA

GILENO OLIVEIRA CARVALHO – Vice-prefeito Municipal de Martins

Entregue por Conselheiro BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA – João Pessoa PB

SARA JANIARA XAVIER – Secretária de Cultura

Entregue por Conselheiro JOSÉ TAVARES DE ARAUJO NETO – Pombal PB

YASMIN CARVALHO – Secretária Executiva de Cultura

Entregue por Conselheira ANA GLEIDE LEAL – Floresta PE

ALDESANDRO MORAIS- Presidente da ASERRA

Entregue por Conselheiro KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB

JENNER CARVALHO XAVIER – Empreendedor

Entregue por Conselheiro ANGELO OSMIRO – Fortaleza CE

FRANCISCO MARCELINO JUNIOR – Pesquisador

Entregue por Conselheiro EMANUEL ARRUDA – Princesa Isabel PB

21h10 – Posse de Novos Conselheiros Cariri Cangaço

21h15 “ECOS DE UM RIFLE – uma história de Jesuíno Brilhante”

Conselheiro Cariri Cangaço MARCELO LITWAK – Natal RN

22h – Passagem do Estandarte do Cariri Cangaço

POR LUMA HOLLANDA Atual Sede: Oeste Potiguar RN

PARA CELSINHO RODRIGUES Próxima Sede: Piranhas AL

22h10 – Coquetel de Encerramento

23 de maio de 2025 – sexta-feira

MANHÃ

7h30 -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE PATU

8h30 – Casa de Pedra de Jesuíno Brilhante

Consagração como “Lugar de Memória Cariri Cangaço”

10h45 – Auditório da UERN – Campus Patu

11h Solenidade de Abertura

MANOEL SEVERO BARBOSA – Curador Cariri Cangaço

EDNARDO BENIGNO DE MOURA – Prefeito Municipal de Patu

LUMA HOLLANDA – Presidente da Comissão Organizadora

LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS – Vice-Prefeita Municipal de Patu

SUETÔNIO DE OLIVEIRA MOURA – Presidente da Câmara Municipal de Patu

ALUÍSIO DUTRA – Presidente da APLA e Comissão Organizadora em Patu

CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE – Reitora da Universidade Estadual do RN

ELANE MARQUES – Representando todas as Academias e Grupos de Estudo do Cangaço

11h – Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

EDNARDO BENIGNO DE MOURA

Prefeito Municipal de Patu

ALUÍSIO DUTRA

Presidente da APLA e Comissão Organizadora em Patu

11h10 – Posse de Novo Conselheiro Cariri Cangaço

11h15 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

EDNARDO BENIGNO DE MOURA – Prefeito Municipal de Patu

LUCÉLIA RIBEIRO DANTAS – Vice-Prefeita Municipal de Patu

ALUÍSIO DUTRA DE OLIVEIRA- Presidente da APLA

CICÍLIA RAQUEL MAIA LEITE – Reitora da Universidade Estadual do RN

PETRONILO HEMETÉRIO FILHO – Historiador e Escritor

KLERISTON MAGNUS DANTAS – Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Eventos

MICHAEL CIPRIANO GODEIRO – Empreendedor Café Jesuíno

11h20 – Mesa de Conferências

“A Saga de Jesuíno Brilhante”

Conselheira Cariri Cangaço LUMA HOLLANDA – João Pessoa PB

Conselheiro Cariri Cangaço HONÓRIO DE MEDEIROS – Natal RN

Conselheiro Cariri Cangaço KYDELMIR DANTAS – Nova Floresta PB

13h – Foto Comemorativa do Cariri Cangaço em Patu

Portal de Entrada da Terra de Jesuíno Brilhante

13h10 – Almoço Restaurante “Vai Gordo” –

Local: Rotatória de Entrada da Cidade de Patu

PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA

Mercado Público de Martins – Centro

8h – Programação Direcionada Especificamente em Martins

para dono de Hotéis, Pousadas, Bares, Restaurantes, Guias e afins

Roda de Conversa

“Turismo de Experiência e Hospitalidade Inteligente:

Estratégias para encontrar e lucrar no sertão NE”

PROFESSOR ARY D’LIMA

TARDE

14h30 -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA

15h – Museu Fazenda Castelo

Centro de Lucrécia

“Cenário da Invasão de Virgolino Ferreira da Silva”

15h15 Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

ANTONIO VALTER DE ARAUJO

Prefeito Municipal de Lucrécia

LYVIA SUASSUNA

Museu Fazenda Castelo

15h30 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

ANTONIO VALTER DE ARAUJO – Prefeito Municipal de Lucrécia

LARA NASCIMENTO – Vice- Prefeita Municipal de Lucrécia

LYVIA SUASSUNA – Museu Fazenda Castelo

FRANCISCO ERIVANALDO DE OLIVEIRA – NALDINHO- Secretário de Cultura

15h45 – Roda de Conversa “Mulheres” e Lançamentos

Mossoró – Os 37 dias que abalaram Lampião

Pesquisadora e Escritora FABIANA AGRA – Picuí PB

Jesuíno Brilhante: um cangaceiro Potiguar

Conselheira Cariri Cangaço CÉLIA “MARIA PARAIBANA”

Pesquisadora e Escritora NATIVIDADE PRAXEDES – Mossoró RN

16h30 Consagração como “Lugar de Memória Cariri Cangaço”

Cruz dos Três Heróis

18h – Noite Festiva no Café Jesuíno

Município de Patu

24 de maio de 2025 – sábado

MANHÃ

8h -SAÍDA PARA VISITA EM MARTINS

8h30 – Concentração na Praça da Matriz

9h – Mercado Público Municipal de Martins

Apresentações Artísticas e Feira de Artesanato

Conferências

“A Passagem de Lampião pelas Terras de Martins”

Pesquisador DANNYLO MAIA – Catolé do Rocha PB

“A Origem e a Saga dos Limões -Os Inimigos de Jesuíno Brilhante”

Pesquisador RODOLFO MAIA – Catolé do Rocha PB

RELAÇÃO DOS LANÇAMENTOS E RELANÇAMENTOS

MORENO E DURVINHA – Sangue, amor e fuga no Cangaço

Autor: João de Sousa Lima FLOR DO MANDACARU – O amor em meio ao Cangaço

Autor: Teimoso Zen

SER ESCRAVO NA SERRA DE MARTINS

Autor: Expedito Neto

TRAIÇÕES NO CANGAÇO

Autor: Jinsena

AS FAÇANHAS DO CANGAÇEIRO ANTÔNIO SILVINO, “O rifle de ouro”

Autor: Julierme Wanderley

LAMPEÃO NO CEARÁ

Organização: Adriano Carvalho

HISTÓRIAS DE MINHA VIDA

Autora: Elane Marques

A VISITA DO IMPERADOR A FEIRA DE SANTANA

Cordel: LUCAS DA FEIRA NA ESCOLA – Saberes no Cangaço

Autor: Augusto Spínola Jr.

Cordel TIÃO DA JARAMATAIA – um cangaceiro afamado

Autor: Reinaldo Teixeira A ODISSEIA DE JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA NA REVOLTA DE PRINCESA

Autor: José Tavares de Araújo Neto Cordel “AS PIAS DAS PANELAS”

Autor: Manoel Belarmino

12h30 – Almoço Livre – Martins

TARDE

14h30 -SAÍDA PARA VISITA TÉCNICA

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO MARTINS

15h – Pátio da Igreja de Santo Antônio

Centro de Antônio Martins

Cenário da Invasão de Virgulino Ferreira da Silva

15h15 – Formação da Mesa Oficial e Hino Nacional

EFRAIM TICICANO e “AS FILHAS DO REI”

15h20 – Cumprimentos aos Convidados

MANOEL SEVERO BARBOSA

Curador Cariri Cangaço

JESSICA IRIS

Prefeita Municipal de Antônio Martins

5h45 – Entrega de Comendas “Mérito Cultural Cariri Cangaço”

JESSICA IRIS – Prefeita Municipal de Antônio Martins

LUAN ALENDES – Comissão Organizadora em Antônio Martins

FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES REINALDO – Secretário de Cultura

16h – Conferência de Campo e Lançamento de Livro

“A Invasão de Lampião a Antônio Martins em 1927”

Pesquisador e Escritor LUAN ALENDES

16h40 Igreja de Santo Antônio

Consagração como “Lugar de Memória Cariri Cangaço”

16h45 – Apresentação Artística

Grupo ESPERANÇA CULTURAL e PASSOS DE ARTE

NOITE

19h – Mercado Público Municipal – Centro, Martins – RN

19h15 Boas-Vindas às Academias

Curador do Cariri Cangaço MANOEL SEVERO – Fortaleza CE

Momento Solene de Posse da ABLAC

Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço

Presidente ARCHIMEDES MARQUES – Aracaju SE

Secretária ELANE MARQUES – Aracaju SE

Fala Solene da ABRAES

Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino

Presidente LEONARDO GOMINHO – Floresta PE

Fala Solene da APLA

Academia Patuense de Letras e Artes

Presidente ALUISIO DUTRA – Patu RN

Fala Solene da ALAM

Academia de Letras de Artes de Martins

Presidente TANIAMÁ VIEIRA DA SILVA BARRETO – Martins RN

25 de maio de 2025 – domingo

MANHÃ

8h -SAÍDA PARA VISITA EM PATU

8h30 Visita ao Santuário do Lima

Nossa Senhora dos Impossíveis

Serra do Lima, Patu RN

RELEMBRANDO

5 de abril, Dia Nacional da ARTE.

ARTE de viver o hoje, pensando o amanhã.

Que Arte?

ARTE de reler o ontem para amar o hoje.

ARTE de viver o hoje, pensando o amanhã.

Arte de escrever o lúdico, a partir da melancolia.

Arte é pintar um arco-íris em meio ao lúgubre!

Arte é tudo que fazemos com amor,

Com carinho; com fervor.

O fervor da arte está no nosso espírito;

No sabor de amar.

Está em nossa capacidade

De desenhar o encantamento para si e para o outro.

(Taniamá Vieira Barreto)

CARIRI CANGAÇO OESTE POTIGUAR

1º Lançamento já tem datas e locais

CARIRI CANGAÇO OESTE POTIGUAR

PATU-MARTINS-LUCRÉCIA-ANTONIO MARTINS

Rio Grande do Norte – Nordeste do Brasil

Lançamento do livro que resgata o papel de Jose Américo

AGENDA

SHOW DE HISTÓRIA

PASSARAM NO TV CÂMERA – Memória Acadêmicas Trajetórias

POSSE DO DR, LÚCIO NEY

Poema – A Odisseia de José Américo de Almeida na Revolta de Princesa”

Grão

não cheguei aqui só.

carrego poeira dos caminhos

onde outros já sangraram os pés.

o que sei,

roubei do vento,

da conversa de esquina,

do velho que me olhou calado

e disse tudo.

não fiz sozinho.

houve quem puxasse a cadeira,

houve quem dividisse o pão,

houve quem calasse a dor

pra me dar um pouco de riso.

tudo o que escrevo

tem cheiro de outras vozes.

nada me pertence por inteiro —

sou feito de migalhas generosas,

do pouco que virava muito

na mão de quem não media.

não tenho medalhas,

só cicatrizes mansas

e a vontade de seguir

com os pés no chão

e o verso descalço.

se cheguei até aqui,

foi porque alguém me ensinou

a olhar devagar,

a errar bonito,

a agradecer sem estardalhaço.

não busco palmas.

só que reparem:

eu ainda estou aqui,

com as mãos abertas

e o peito sem armadura,

respeitosamente,

retribuindo um pouco

do que aprendi.

ACONTECEU…

LANÇAMENTO: O AUTO DA COMPADECIDA 2

VAQUEIRO CAATINGUEIRO – Benedito Vasconcelos Mendes

O vaqueiro é o profissional rural responsável pelo cuidado do gado, e sua forma de atuar varia conforme a região geográfica. O ambiente, especialmente a vegetação e as características étnicas, determinam o perfil do vaqueiro. Assim, o vaqueiro da Amazônia difere do gaúcho, do vaqueiro do Pantanal e do vaqueiro da caatinga.

No bioma Caatinga, cuja vegetação é aberta, esgalhada e espinhenta, surgiu um tipo de vaqueiro distinto. Ele se caracteriza pelo uso de vestes de couro, que oferecem proteção contra pontas de galhos e espinhos da vegetação nativa. A caatinga, com suas plantas esparsadas, permite a entrada de gado para se alimentar da vegetação rasteira e das ramas dos arbustos e árvores, ao contrário da floresta amazônica ou da mata atlântica, que possuem vegetação fechada e alta, sem a cobertura do solo com plantas herbáceas.

O vaqueiro caatingueiro utiliza uma vestimenta de proteção, feita de couro, chamada de véstia ou gibão, composta por colete (também conhecido como gibão), peitoral, perneiras, luvas, guarda-pés e chapéu. Todas as peças do gibão são confeccionadas em couro de bode curtido ou vaqueta, incluindo o chapéu. Antigamente, o couro de veado-caatingueiro era preferido por sua maciez e resistência. O cavalo também é resguardado com um peitoral de sola, para evitar ferimentos causados pelos espinhos do juremal e de outras plantas.

As fazendas do nordeste normalmente são multifuncionais, criando várias espécies de animais na mesma área, ao contrário das grandes fazendas do Planalto Central, que geralmente se especializam na criação de uma única espécie, como os bovinos. O vaqueiro da caatinga é versátil e cuida de rebanhos bovinos, ovinos, caprinos, asininos e equinos, desenvolvendo múltiplas habilidades, como laçar um touro bravo no curral, derrubar uma rês no mato espinhento, amarrá-la no tronco para serrar as pontas dos chifres, colocar argola na venta de um touro, curar uma bicheira, vermifugar o rebanho, combater carrapatos, aplicar injeções, ferrar o gado, castrar novilhos e até mesmo arrelhar bezerros para a ordenha.

Historicamente, o cavalo do vaqueiro caatingueiro é da “raça nordestina”, pequeno e adaptado às condições climáticas e de vegetação do Semiárido. Possuí cascos que são adaptados aos solos duros e secos, é fácil de domar e não suporta solos encharcados. Por outro lado, o cavalo pantaneiro é adaptado aos solos úmidos. O cavalinho nordestino é ágil, resistente às intempéries e se adapta bem ao manejo do gado. Recentemente, outras raças de cavalo começaram a ser utilizadas pelos vaqueiros da região.

As atividades que envolvem vaqueiros, cavalos e gado originaram diversas competições culturais no Semiárido nordestino, como a vaquejada e a pega de boi no mato.

Ser vaqueiro foi meu sonho de infância. Ficava fascinado ao passar as férias escolares na Fazenda Aracati, assistindo meu avô paterno, todo encourado, montado em seu cavalo “Estrela”, adestrado para a lida com o gado. Ele entrava na caatinga virgem e agressiva para pegar um novilho brabo pelo rabo, derrubá-lo e colocar a careta, trazendo-o para o curral. Admirava a coragem, a força, a agilidade e a habilidade do meu avô vaqueiro/fazendeiro. Sua destreza na luta com o gado fez dele meu herói. A influência da vivência sertaneja do meu avô, José Cândido Mendes, contribuiu para que eu escolhesse cursar Engenharia Agronômica e criasse o Museu do Sertão.

TV CÂMERA – Memória Acadêmicas Trajetórias

ACJUS hoje gravamos entrevista no nosso Programa Memória Acadêmica Trajetórias, quando fomos entrevistados pelo confrade Ricardo Alfredo de Souza. O programa será exibido sábado dia 05/O4 no Canal 23.2 TCM TELECOM.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

(https://www.youtube.com/channel/UCAT4ZyYVdnEDmSDhB2ePw1Q)

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo O Salmo 22

Este salmo é um bramido cheio de angústias e súplicas ao Eterno. Nele, o salmista grita pelo socorro do Eterno e sua proteção contra seus inimigos.

Grande parte dos teólogos compreendem que este salmo é messiânico, visto que descreve o sofrimento do messias detalhadamente. Todavia, ele termina com um hino de adoração, louvor e esperança. Assim como é conhecido pelo salmo da cruz.

Há dois grandes ensinamentos neste salmo, são eles: 1- Deus é a única fonte de apoio; 2- A fé pode nos levar à vitória, mesmo quando tudo parece estar perdido.

De forma teológica este salmo possui duas subdivisões:

Primeira parta: Salmo 22:1-21).

1- Clamor de abandono e escárnio dos inimigos (Salmo 22:1-8).

2- Angústia e pedido por libertação (Salmo 22:9-21).

A segunda parte deste salmo destaca a vitória e o louvor do Justo (Salmo 22:22

Essa segunda parte também pode ser organizada em duas subdivisões:

3- Declaração de louvor a Deus e convite à adoração (Salmo 22:22-26).

4- Proclamação da soberania divina às nações (Salmo 22:27-31).

Salmo 22

1 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido?

2 Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de noite, e não tenho sossego.

3 Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel.

4 Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os livraste.

5 A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram, e não foram confundidos.

6 Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.

7 Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo:

8 Confiou no Senhor, que o livre; livre-o, pois nele tem prazer.

9 Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe.

10 Sobre ti fui lançado desde a madre; tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe.

11 Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude.

12 Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam.

13 Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge.

14 Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas.

15 A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte.

16 Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés.

17 Poderia contar todos os meus ossos; eles veem e me contemplam.

18 Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa.

19 Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me.

20 Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão.

21 Salva-me da boca do leão; sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens.

22 Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação.

23 Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o; todos vós, semente de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, semente de Israel.

24 Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando ele clamou, o ouviu.

25 O meu louvor será de ti na grande congregação; pagarei os meus votos perante os que o temem.

26 Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao Senhor os que o buscam; o vosso coração viverá eternamente.

27 Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor; e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face.

28 Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações.

29 Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter viva a sua alma.

30 Uma semente o servirá; será declarada ao Senhor a cada geração.

31 Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez