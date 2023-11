A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, foi nomeada uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo de acordo com a revista Time, uma das publicações mais prestigiadas do mundo. Na lista, divulgada nesta quinta-feira, aparecem nomes como o do bilionário Bill Gates, o cineasta James Cameron, a cantora Billie Eilish e a banda Coldplay. John Kerry, o enviado especial dos EUA para o clima, também figura entre as personalidades homenageadas. Além de Marina, representam o Brasil o fotógrafo Sebastião Salgado e o executivo paraense Marcelo De Oliveira.

A publicação destaca que “Marina Silva está trabalhando para construir resiliência climática e limitar o desmatamento”, enfatizando que ela é uma agente da “mudança” e fez, junto com os outros 99 homenageados, “progressos significativos no combate às alterações climáticas através da criação de valor empresarial”.

A revista Time lembrou ainda que, desde a chegada de Marina ao ministério, em janeiro passado, houve um progresso na luta contra o desmatamento da Amazônia.

Já Marina declarou que a luta em defesa do meio ambiente não é fácil no Brasil, onde existe o “lobby” de grupos muito poderosos, como os do petróleo, e falou sobre a legislação impulsionada pela bancada do agronegócio no Congresso.

No Brasil “enfrentamos agora a ameaça de sérios retrocessos na legislação que, se aprovada, representará sérios riscos para a luta contra as alterações climáticas”, afirmou a ministra.

A escolha foi divulgada ontem, 16, duas semanas antes da Conferência sobre Mudanças Climática da ONU, a COP 28, nos Emirados Árabes, onde Marina estará junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação também incluiu o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado na lista. .