A JUSTA JUSTIÇA E O SEU CAMINHO DE RETIDÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A JUSTA JUSTIÇA E O SEU CAMINHO DE RETIDÃO

O Eterno, ao observar o justo em sua justiça, se alegra e, ao ver o injusto em sua injustiça, o abomina. Pois somos sua criação, e deveríamos refletir a sua justiça em caminhos justos. Todavia, diante da fraqueza humana, ele nos dá um escape que são as armaduras do espírito, onde se destaca a couraça da justiça para vencermos as armadilhas do seu inimigo.

Em muitas passagens bíblicas, o Eterno manifesta a sua justiça, sua retidão e o seu desejo de que o homem seja justo, bom, compassivo e ande pelo caminho de retidão. Eis algumas passagens que declaram o seu desejo.

Mais do que feliz – Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. (Mateus 5:6) O Senhor ama a justiça – Pois o Senhor é justo e ama a justiça; os retos verão a sua face. (Salmos 11:7) Ser firme – Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça (Efésios 6:14) A alegria da justiça – Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. (Provérbios 21:15) O caminho do engrandecimento justo – A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. (Provérbios 14:34) O viver do justo – Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: “O justo viverá pela fé”. (Romanos 1:17) Perseverança na retidão – Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça! (Salmos 106:3) O aprendizado – aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. (Isaías 1:17) A bondade do Eterno e seu amor pela justiça – Ele ama a justiça e a retidão; a terra está cheia da bondade do Senhor. (Salmos 33:5) O Eterno odeia o roubo e toda maldade – Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. (Isaías 61:8) O manto da justiça – É grande o meu prazer no Senhor! Regozija-se a minha alma em meu Deus! Pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. (Isaías 61:10) conselho prático – Desvie-se do mal e faça o bem; e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada; os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. (Salmos 37:27-29) A fé como justiça – Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. (Gênesis 15:6) O caminho da honestidade – Balanças e pesos honestos vêm do Senhor;

todos os pesos da bolsa são feitos por ele. (Provérbios 16:11) A busca – Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. (Mateus 6:33) A exigência do eterno – Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. (Miquéias 6:8) O Eterno – A tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. (Salmos 119:142)

O Eterno requer que cada homem e cada mulher busquem pela justa justiça e seu caminho de retidão. E isto deve ser um esforço devotado para entender os princípios da justiça que se apresentam em diferentes contextos sociais, filosóficos, religiosos e espirituais. E assim, ser cheio da presença do espírito do Eterno, que ensina a discernir o que é justo em cada situação e agir de acordo com esses princípios, buscando um mundo mais justo e equitativo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo