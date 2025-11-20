A INSATISFAÇÃO COM A POLÍTICA NO BRASIL

O descontentamento da população com a atual política no Brasil vem de uma mistura de fatos, fatores históricos e culturais da acomodação das autoridades com caminhos de corrupção pacificados. Além da própria estrutura partidária, que é arcaica e corrompida.

Por outro lado, temos uma total ineficiência dos governantes eleitos, que, de forma direta ou indireta, estão comprometidos com caminhos pouco republicanos para se manterem no poder. E este fato é um dos grandes problemas nacionais que pode ser classificado como cartel das elites, que obtém sempre benefícios ilegais por meio de desvios de verbas públicas para manter campanhas milionárias em detrimento do povo. E, quando são descobertos, recebem punições brandas por estar no poder da hierarquia política. Levando a população a não acreditar na ação dos representantes jurídicos. E assim, o homem e a mulher de boa-fé, passam a enxergar os poderes constituídos como poderes corrompidos ou corruptores.

As discussões fundamentais para a estruturação da nação e a geração de emprego e renda, nesta década, foram trocadas pela polarização, que não apresenta soluções para as questões nacionais, e sim, narrativas de paixões e emoções descontextualizadas da realidade. E pior, altas autoridades constituídas estão envolvidas, corrompendo a justiça e os bons costumes democráticos.

E neste caos político e partidário, ainda temos as oligarquias que impedem a renovação de ideias, com o único intuito de se manter no poder por décadas. Os quais agem dentro dos partidos com tráfico de influência para manter seus familiares dentro da política, dificultando a renovação e a verdadeira mudança esperada pelo povo.

A insatisfação com a política no Brasil é o reflexo da desconfiança do povo nas instituições. Entre elas estão o poder judiciário, os fatores da economia, a escalada da desigualdade escancarada no tratamento da justiça com o cidadão, a ausência de punição adequada aos poderosos e pior, a liberação aberta dos corruptos e defraudadores da nação.

Portanto, a incompetência, a corrupção e o apadrinhamento dentro da política brasileira são os maiores responsáveis pelas sequelas sociais, que lentamente vão levando povo a miséria e gerando um ciclo de desconfiança e frustração na população.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo