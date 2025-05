A INJUSTIÇA E AS SAGRADAS LETRAS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A INJUSTIÇA E AS SAGRADAS LETRAS

As sagradas letras, trazem em suas linhas, a total condenação da injustiça em todos os aspectos, por todos os meios e principalmente a injustiça social. A injustiça social é vista como um ataque a santidade do Eterno e uma afronta as leis universais da bondade e da misericórdia.

Por outro lado, a injustiça social, é a violação do direito a vida, ao prazer de viver, a liberdade e condição de se sentir humano. Não é à toa que a injustiça é combatida com a valorização da justiça e o reconhecimento histórico dos bons. Assim como há a promessa de punição aos injustos e cruéis, diante do rei Eternal. E para tanto é dito: “Não se aborreça por causa dos homens maus nem tenha inveja dos perversos; pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão”. (Salmo 37:1-2). Assim como aconselha a seguir o bem, ao afirmar: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. (salmo 37:1-2)

Para as Sagradas Letras a ação injusta é sinônimo de pecado e ato que leva a iniquidade. E assim, o eterno ao ver a injustiça, levanta-se do seu trono para defender o injustiçado. Todavia, o seu tempo é certo, não chega antes e nem depois. Assim como a injustiça lhe desagrada e fere a sua santidade.

O coração humano fica indignado ao sofrer alguma injustiça, no entanto, o rei eternal aconselha a lhe entregar, visto que ele é um Deus que age com toda a justiça e equidade.

Diz as sagradas sobre a injustiça: 1- Deus odeia pesos falsamente definidos para enganar o cliente (Deuteronômio 25:13-16); 2- Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente (Provérbios 06:17); 3- Deus odeia aqueles que justificam os perversos (Provérbios 17:15); 4- Deus odeia aqueles que condenam os justos (Provérbios 17:15); 5- Deus condena aqueles que agem injustamente e acolhe aqueles que agem com justiça (Mateus 25: 31-46); 6- Deus ama a religião compromissada em ajudar os pobres e negligenciados (Tiago 1:27); 7- Deus levanta os líderes da igreja para garantir que seu povo seja tratado de forma igual (Atos 6: 1-7); 8- Deus puniu justamente o seu Filho justo para satisfazer a sua ira contra os injustos (1 Pedro 3:18)

Também há diversos conselho das sagradas letras contra a injustiça, vejamos: 1- melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. (provérbios 16:8); Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. (1 coríntios 13:6-7); Ele é a Rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são; Deus é a verdade, e não há nele injustiça; justo e reto é. (1 João 1:9); Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? (deuteronômio 32:4)

Portanto, “Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno; porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos.” (Deuteronômio 16:19). O Eterno proíbe a injustiça em todos os aspectos em que ela se apresenta. Assim como alerta o Eterno quanto a injustiça consciente ao determinar: O eterno está farto das nossas injustiças conscientes e recheadas do mal. As sagradas Letras ensinam: “Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim; há contendas, e o litígio se suscita.” (Habacuque 1:3). A sábia orientação das Sagradas Letras, é que devemos derrotar o mal e a injustiça pela prática do bem. “Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem” (Romanos 12:21).

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo