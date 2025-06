Na próxima segunda-feira, 30, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) realiza a audiência pública “A Influência da Branquitude na Representação Política Brasileira”. O evento acontecerá às 14h, no Plenário Ministro Seabra Fagundes, localizado na sede administrativa do TRE-RN, em Natal, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube.

As inscrições estão abertas para quem deseja participar com manifestações orais ou escritas. Os interessados devem enviar solicitação para o e-mail [email protected], até o dia do evento.

Promovida pela Comissão de Equidade Étnico-Racial, a audiência tem como objetivo ampliar o diálogo sobre os impactos do uso indevido das cotas raciais no processo eleitoral, especialmente por pessoas que não se reconhecem ou não são reconhecidas como negras ou indígenas.

Durante o encontro, serão ouvidos especialistas, representantes de movimentos sociais, instituições públicas, partidos políticos e demais interessados no tema. As contribuições levantadas devem subsidiar o aprimoramento dos mecanismos de controle da Justiça Eleitoral e a possível revisão de normativas internas.

Estão sendo convidados representantes do Ministério Público Eleitoral, da OAB/RN, dos Poderes Executivo e Legislativo, dos diretórios partidários, de instituições de ensino superior e de organizações ligadas à pauta racial.

Para mais informações acesse o edital neste link ou através da página “Audiências Públicas”.

