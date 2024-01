A importância da comunicação não-violenta no ambiente de trabalho

O ambiente de trabalho é um lugar onde é necessário ter bastante controle emocional. A gente sabe como é difícil muitas vezes se comunicar com as pessoas, principalmente em dias de alta demanda. Por conta disso, a fim de evitar situações constrangedoras, é importante praticar a comunicação não-violenta.

Esse tipo de forma de contato com as outras pessoas permite um ambiente mais acolhedor e positivo, e pode até mesmo ser encarado como uma soft skill pelos seus líderes no momento de escolher alguém para uma promoção.

O que é uma comunicação não-violenta?

Esse tipo de contato com terceiros consiste em se comunicar de maneira empática, a fim de criar conexões mais humanas e compreensivas. Ela pode ser adotada através da escrita ou fala e até mesmo por gestos, expressões faciais e corporais, entre outros.

Quando essa técnica é empregada, existe uma clareza no envio da mensagem ao receptor, facilitando a assertividade. Sem contar que, dessa maneira, ao se comunicarem, as pessoas tendem a ser mais calmas e respeitosas, fomentando assim a não-agressividade.

Como aderir?

Preste atenção no ambiente

Sempre escute seus colegas de trabalho, mesmo em conversas paralelas (e preferencialmente não use isso para fofocas). Isso ajuda a entender a situação que cada uma delas está passando e auxiliar no processo de se colocar no lugar delas.

Priorize emoções, e não posições

Se algo lhe incomoda, ao invés de dar a famosa “carteirada”, você pode falar “eu me senti desrespeitado quando você disse…”, pois isso ajuda a entender a mágoa que ele causou ao falar determinadas coisas daquela maneira, ou até mesmo ao falar algo sem a sua permissão.

Identifique as necessidades da conversa

Entender o que uma conversa precisa transmitir ajuda na formação da comunicação não-violenta. Saber ouvir, e também perceber o melhor momento de falar, ajuda em um diálogo mais saudável e enriquecedor.

Transmita clareza

Evite rodeios. Independentemente do que você queira, seja claro ao transmitir a sua mensagem, pois isso evita ruídos na comunicação, erros e um ambiente de trabalho tenso e propenso a discussões e discórdias.

Por que é importante praticar a comunicação não-violenta?

Esse tipo de comportamento promove alguns benefícios, como:

Empatia no trabalho

Melhor clima organizacional

Redução de conflitos e desentendimentos

Comunicação assertiva

Relacionamentos com terceiros mais saudáveis

Otimização do entrosamento entre membros da equipe

Segundo um estudo realizado pela Harvard Business Review, em 2021, 70% dos gestores dentro das empresas pesquisadas não sabiam se comunicar com seus subordinados. Isso promove ambientes de trabalho desestruturados e, em casos mais extremos, o fechamento de empresas, forçando o dono a cancelar o MEI.

Portanto, essa prática tem que começar de cima, e incentivar os colaboradores de sua empresa a fazerem o mesmo. Desta forma, o ambiente de trabalho se tornará mais acolhedor, e com isso, sua empresa tem mais chances de se manter no mercado. Afinal de contas, sem uma equipe motivada, não existem bons resultados.