A GUERRA EM ISRAEL – A espada na casa de Davi. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A GUERRA EM ISRAEL – A espada na casa de Davi.

O Eterno não dormita e não esquece de suas palavras. As sagradas letras anunciam em alto e bom som que “a espada jamais se apartará da tua casa”. Essa frase foi dita em seguida à descoberta do pecado do Rei Davi com a esposa de Urias, Bate-Seba.

A frase “a espada jamais se apartará da tua casa” teve e tem impactos profundos na vida da nação Israelita, pois o pecado com Bate-Seba trouxe e traz guerras, violência interna e externa, dores, angústias e uma constante perturbação na família e no reino de Israel.

A espada está relacionada a grandes conflitos, enorme violência e mortes. Porquanto, a ação do rei, teriam presença e consequências em todas as gerações. Visto que o Rei havia cometido dois atos de extrema maldade. O primeiro, a tomada da esposa de Urias como mulher para si; O segundo, foi colocar o soldado Urias, em região de morte certa, para esconder seu ato de pecado.

O profeta Natã, enviado do Eterno, pediu uma audiência ao Rei Davi e lhe contou a seguinte história: 1 Então o SENHOR enviou o profeta Natã para contar esta história a Davi: “Dois homens moravam em certa cidade. Um deles era um homem rico e o outro, pobre. 2 O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gado; 3 o pobre, porém, possuía somente uma ovelha que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato; bebia com ele do mesmo copo. Era tratada com tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços, como se fosse uma de suas filhinhas. 4 Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha. Mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos; ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela o banquete para o seu visitante”. 5 Davi ficou furioso ao ouvir essa história, e disse: “Juro pelo nome do SENHOR que o homem que fez isso deve ser morto. 6 E por haver roubado a ovelha, e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir quatro ovelhas ao homem pobre”. 7 Então Natã disse a Davi: “Você é o homem rico da história! Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: ‘Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. 8 O palácio dele agora é seu; as mulheres dele agora são suas; também dei a você os reinos de Judá e de Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. 9 Por que, então, você não respeitou a palavra do SENHOR e praticou uma coisa tão horrível? Você matou Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele! 10 Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa do heteu Urias’. 11 “Assim diz o SENHOR: ‘Por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua própria família se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem que terá relações com elas em plena luz do dia. 12 Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente, à vista de todo o Israel”. 13 “Pequei contra o SENHOR”, confessou Davi a Natã. Então Natã lhe respondeu: “Sim, realmente você pecou; mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. Você não morrerá. 14 Porém, com o seu procedimento, deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o SENHOR. Por isso o filho que você teve com Bate-Seba vai morrer”. 15 Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa. E o SENHOR permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. (II Samuel 12:1-15). Claramente o julgamento divino sobre o Rei Davi atingiu toda a nação, trazendo grande dor até nossos dias.

Às três fases do pecado do Rei Davi e as consequências para a nação Israelita: 1- Violência e Guerra: Desordens constantes e batalhas internas e externas que afetariam sua família e o seu reino, com consequências para a nação; 2- Julgamento Divino: A consequência do pecado de Davi e a justiça de Deus se manifestando em sua casa trazendo conflitos e mortes; 3- Palavra de Deus: A espada também pode ser vista como a palavra de Deus, que pode trazer tanto bênçãos quanto julgamento. Assim como as guerras que nunca saíram da casa do rei Davi.

Portanto, a história da queda do rei Davi é um lembrete de que o perdão do Eterno pode ser alcançado, porém, as consequências são incalculáveis. Porquanto, assim como o perdão traz o alívio do peso do pecado, as consequências sempre são visíveis e perturbadoras.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo