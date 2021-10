A gasolina mais cara do país é a do RN e deve aumentar após reajuste anunciado pela Petrobras

O Rio Grande do Norte voltou a ter o maior preço médio do litro da gasolina entre todos os estados do país. Os dados são do último levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

Natal também é a capital com o preço médio mais alto, na comparação com todas as outras. Os dados foram levantados pela agência entre 17 e 23 de outubro.

O preço médio do litro do combustível encontrado pela ANP no Rio Grande do Norte foi de R$ 6,948, na semana passada. Em Natal, o valor foi ainda maior: R$ 6,983.

Com os preços já próximos dos R$ 7, essa barreira deverá ser rompida nos próximos dias, porque a Petrobras anunciou um reajuste de 7% no preço do combustível a partir desta terça-feira (26), nas refinarias.

Com a alta, o preço médio de venda da gasolina nas refinarias passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 por litro (alta de 7,04%). É o segundo reajuste no preço do combustível este mês. No último dia 9, a gasolina já havia subido 7,2%.

Diferença

Na capital do estado vizinho, Paraíba, o preço médio da gasolina ficou R$ 0,80 mais barata em relação a Natal, sendo comercializada a R$ 6,180.

Para se ter uma ideia da diferença, um motorista que encheu o tanque do seu carro com 40 litros na capital potiguar pagou R$ 32,12 a mais em relação a outro motorista que fez o mesmo em João Pessoa.

O preço médio do litro de gasolina vendido no Rio Grande do Norte é quase R$ 1,44 mais caro em relação ao comercializado no Amapá – o estado com menor preço médio registrado pela ANP, que foi de R$ 5,511. Um motorista que encheu o tanque de 40 litros no RN pagou quase R$ 60 a mais.

O estado também teve o segundo menor desvio padrão (diferença entre os preços encontrados) nos estados (0,059), maior apenas que o de Roraima (0,025). Natal, que teve desvio padrão de 0,018, maior apenas que o de Manaus (0,011).

Preço médio da gasolina por estado de 17 a 23 de outubro:

Rio Grande do Norte – R$ 6,948

Rio de Janeiro – R$ 6,914

Piauí – R$ 6,905

Acre – R$ 6,732

Goiás – 6,713

Rio Grande do Sul – 6,650

Minas Gerais – R$ 6,603

Ceará – R$ 6,599

Distrito Federal – R$ 6,586

Tocantins – R$ 6,556

Espírito Santo – R$ 6,410

Sergipe – R$ 6,404

Mato Grosso – R$ 6,403

Rondônia – R$ 6,397

Pará – R$ 6,341

Pernambuco – R$ 6,317

Alagoas – R$ 6,313

Amazonas – R$ 6,307

Bahia – R$ 6,264

Mato Grosso do Sul – R$ 6,231

Maranhão – R$ 6,218

Paraíba – R$ 6,197

Santa Catarina – R$ 6,141

Paraná – R$ 6,101

São Paulo – R$ 6,023

Roraima – R$ 5,973

Amapá – R$ 5,511

Diesel

O Rio Grande do Norte também foi o segundo estado do país com maior preço do litro de diesel (R$ 5,450), ficando abaixo apenas do Acre (R$ 5,865).

A partir desta terça (25), o litro do diesel vendido pela Petrobras à distribuidoras passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,28 por litro (alta de 9,15%). A última alta do combustível havia sido em 28 de setembro, de 8,89%.

Fonte: Por Igor Jácome, g1 RN.

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2021/10/25/rn-tem-litro-de-gasolina-mais-caro-do-pais-e-deve-registrar-novo-aumento-apos-reajuste-de-7percent-anunciado-pela-petrobras.ghtml