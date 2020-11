Zeferino e Teófilo já estavam cansados de sofrerem nas unhas dos atravessadores. O que colhiam na roça, entregavam quase de graça ao desinfeliz do Bil Penca Preta, que revendia na feira com um lucro exorbitante.

As belas folhas de taioba da horta de Zeferino eram uma maravilha nas saladas por aí a fora, enquanto que o cheiro verde do colega, era aquela maravilha, no feijão verde, na sopa, em qualquer receita onde fosse acrescentado, mas grana no bolso que é bom, necas.

Maria Rosa, além de ser uma cabocla de encher os olhos, era esperta. De seu suor, vagabundo não se alimentava, não! As frutas que colhia no sítio, transformava em doces, compotas ou mesmo apenas limpava, lavava e embrulhava com capricho. No sábado, ia para a feira e voltava satisfeita, vendia a bom preço tudo que levava e ainda trazia encomendas para a feira seguinte.

Um dia, ouvindo as lamúrias dos vizinhos, disse:

– Vocês são uns bocós, dar o suor a sanguessuga! Larguem a preguiça e vão cuidar da vida de vocês!

Teófilo pegou a deixa em pleno voo e disse a Zeferino:

– Cumpade, sábo vamo à feira com Maria; vamo ficá incostado nela: aí você vai na taioba e eu no cuentro. Vamo si dá bem!

– Vôti! Eu tô é fora desse imprensado! Gritou Maria Rosa!

* Sávio Tavares é poeta e cronista do Assú-RN.