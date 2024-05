A ESPERANÇA DA FÉ. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A ESPERANÇA DA FÉ.

Quando analisamos de forma concreta a fé e a esperança, ou seja, a esperança da fé, nos deparamos com algo extraordinário e aparentemente diferente, que é um sentimento inexplicável e transcendente. E este nos leva a caminhos desconhecidos no mundo físico e espiritual.

Diz o apóstolo Paulo sobre a fé e a esperança: “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém, o maior destes é o amor.” (1 Coríntios 13:13). É uma análise profunda e de grande impacto social e espiritual, pois demonstra de forma inequívoca que neste mundo há três dons especiais: a fé, a esperança e o amor. Os quais são frutos de uma íntima relação com o Eterno. Assim como são faróis que iluminam para a eternidade. O apóstolo ainda afirma: “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.” (Hebreus 11:1)

O livro aos Hebreus é detentor de um esclarecimento extraordinário sobre a fé a esperança, vejamos: “Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá: medo do Julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus, que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer! Pois sabemos quem foi que disse: “Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles.” E quem também disse: “O Senhor julgará o seu povo.” Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo”! (Hebreus 10:23-31 NTLH)

De acordo com o dicionário universal, a fé é um sentimento de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. A fé é um dos mistérios do planeta. É a forma como cada um de nós enxerga a verdade. Já a esperança é uma expectativa de melhora ou solução completa para uma realidade específica ou mesmo para toda a realidade humana. Tem base em aspectos da razão, emoção e vontade humana.

É sempre bom analisarmos a fé e a esperança a luz da razão. Visto que a fé não tem explicação científica e nela não podemos aplicar o método científico, até porque ela é a total confiança em algo, ou seja, é um sentimento de consentimento intelectual no impossível e no improvável.

Quando analisamos a esperança, à luz das Sagradas Letras, compreendemos que é através da fé que podemos materializar o solicitado ao Eterno. E que a esperança nos traz a calma ou a certeza de que acontecerá como pedimos.

Portanto, há no mundo espiritual e material um complemento que chamamos de fé e esperança que foram colocados em toda a raça humana. Assim como a fé é voltada para a realidade do passado e do presente, a esperança é fixada no futuro, ou seja, tanto a fé como a esperança estão interligadas e só existem juntas. Por esse motivo, os servos do Eterno sabem que a fé e a esperança estão concretizadas na verdadeira rocha e na certeza da vida eterna.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão”. (Isaías 40:31)