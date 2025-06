A DITADURA DA PSEUDODEMOCRACIA – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A DITADURA DA PSEUDODEMOCRACIA

A pseudodemocracia da ditadura se esconde por trás de uma cortina de fumaça democrática e da pseudoliberdade social. Tendo como marca o poder concentrado na mão de um só homem ou mesmo de um só grupo dominante. Por outro lado, a ditadura, com cara de democracia, cria fatos e situações para que a população seja manipulada em todas as áreas sociais, principalmente no campo político. Já no campo social, os direitos civis são, ocultamente, reduzidos ou reprimidos pela força, ou mesmo, pela aplicação do medo e do pavor do cárcere. Assim como, a determinação da censura velada aos opositores, a perseguição dissimulada é a maior prova da ausência do verdadeiro estado de direito e da democracia.

De forma paradoxal, há ditaduras vestidas e maquiadas de democracia, que atuam aplicando o regime dominante sobre a população e criando motivos para descartar nas masmorras os adversários políticos ou pessoais. Logo, governos que foram eleitos de forma democrática, se afeiçoam ao poder e dele não querem desistir, criando leis em nome da segurança nacional apenas com o objetivo de permanência no poder.

Em quase todos os casos em que há inversão de valores sociais e democráticos, se encontram por trás, os militantes jurídicos nas altas cortes que dão apoio e logística para a aplicação silenciosa da ditadura moderna e para a perpetuação das práticas autoritárias e desumanas.

Nas democracias reais e não fictícias, o povo é quem determina a ascensão e queda no poder. Enquanto que nas ditaduras, o poder é determinado por uma casta com um líder desumano e cruel. Logo, compreendemos que a foto está posta, a miséria se espalha como rastro de fogo. Cabe ao povo reclamar e tomar o poder que dele emana.

Em nosso tempo, o poder judiciário se tornou o maior poder da República e seus ministros/políticos estão legislando e aplicando leis inexistentes para perseguir, punir e encarcerar inimigos políticos e desafetos. Foi assim no passado recente, e agora no presente. Tudo em nome da segurança nacional e da democracia. Será? Ou será! Para proteção pessoal? E se manter no poder político sem ser eleito? Tempos difíceis, em que se usa a lei para justificar práticas antidemocráticas com uso das práticas autoritárias e criação de narrativas como forma de justificar o ódio guardado a sete chaves.

A pior das ditaduras é a ditadura maquiada de democracia, pois ela utiliza métodos como: o abuso do poder democrático, onde governos eleitos e judiciários se unem para decidirem ou tomar decisões que infringem os princípios democráticos e a Constituição. Assim como, restringir direitos, excesso de força policial, censura, perseguição a todos os opositores e às mídias que contam a verdade. Claramente, a democracia de aparência ou formal existe, porém, sem nenhuma eficaz. Porquanto, não se sente na obrigação da proteção dos direitos individuais, coletivos e nem da participação do cidadão nas decisões nacionais, o que torna a democracia apenas forma mais sem a real substância democrática.

Outro fato decorrente da ditadura democrática é a desconfiança, da população, nas instituições públicas, nascida da manipulação perceptível da nação, e da falta de legitimidade nas decisões judiciais e políticas. Além da criação de normas e leis que favarem a um determinado grupo em detrimento do outro.

Este regime, ditadura democrática, busca gerar no povo a manipulação da opinião e o controle dela. E dessa forma, são capazes de distribuir falsas infamações, censura como demonstração de poder, como o apoio da mídia militante, assim como a falsa sensação de apoio popular ao regime. São verdadeiros ditadores jurídicos que nem ao menos permitem que a Lei seja aplicada de forma correta e justa para todos.

Portanto, este fenômeno mundial, que é a ditadura das democracias, está quase sempre atrelado a um poder da república, que de forma anômala cresce, podendo ser ele o poder executivo, o poder legislativo ou mesmo o poder judiciário. Este último vem apresentando diversas formas de autoritarismo que atropela a própria Constituição Federal e altera o devido processo legal. Além de ferir os direitos humanos. Por outro lado, é importante a população ficar em total atenção e atenta aos passos que vem levando a nação a um regime dominante e de castas. Pois, certamente, a democracia está ligada à liberdade de expressão, que é uma garantia legal dos direitos humanos e da liberdade, onde prevalece a justiça.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo