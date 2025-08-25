A DIFERENÇA ENTRE O EGOÍSMO E A SABEDORIA. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A DIFERENÇA ENTRE O EGOÍSMO E A SABEDORIA.

As Sagradas Letras nos fazem refletir sobre a diferença entre o egoísmo e a sabedoria. Na visão sagrada, o egoísmo é fruto de uma alma sem evolução e sem a sabedoria vinda do Eterno.

Em todos os escritos humanos, encontramos a sabedoria com algo especial e diferente da inteligência. Até porque, o som da sabedoria provém de um espírito habituado às coisas eternas. Enquanto o som que sai do egoísmo é puro materialismo, ignorância e ausência da presença do espírito do Eterno.

A manifestação em níveis de consciência está diretamente relacionada ao sentimento de justiça, honra e de consciência (alma) limpa, tanto no aspecto espiritual como no aspecto físico. Aquele que alcançou a sabedoria compreende que nesta vida a alegria não reside sobre a conquista do que se deseja, porém, a maior conquista está sobre si mesmo e suas conquistas.

A sabedoria, como alma evoluída, tem como características ser pacífico, ter pureza, ter bondade, ter misericórdia, além de um olhar cheio de compaixão. A alma que evoluiu compreendeu o sentido de estar aqui e que sua jornada é a busca de ser melhor e mais cheio do eterno.

A sabedoria traz equilíbrio de vida que busca a felicidade no presente e não no futuro ou no passado. E essa sabedoria aprendida com a experiência que cria diversos momentos de felicidade.

O apóstolo Tiago faz uma comparação entre a sabedoria divina e a sabedoria vinda do inimigo do Eterno, ao dizer: 15. Esse tipo de “sabedoria” não vem dos céus, mas é terrena; não é espiritual, mas é demoníaca. 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. (Tiago 3:15-18). A intenção do apóstolo é mostrar que a humanidade desvirtuou a sabedoria real e passou a investir na sabedoria da desordem e das maleitas.

Existem enormes e sutis diferenças entre o egoísmo e a sabedoria. Uma percepção clara do egoísmo é a sua necessidade de sempre ter algo novo para perseguir, ou seja, sempre um novo desejo a ser conquistado. Tornando a vida numa roda de conquistas sem motivo e razão, por nunca encontrar ou sentir que tem o suficiente. Já a sabedoria vê a vida como uma aventura honrada de viver e dela retira toda a aprendizagem e experiências.

Vejamos algumas passagens das Sagradas Letras que nos instruem no caminho da eternidade.

1- Diretrizes para os servos do eterno – “Façam todas as coisas com amor”. (1 Coríntios 16:14). O apóstolo Paulo traz uma nova visão espiritual sobre a eternidade ao determinar ou doutrinar que o amor deve agir em superioridade ao egoísmo e ao sistema mundano.

2- Há uma orientação aos servos do Eterno para que tenha consciência da necessidade de estar sempre cheio do Espírito eterno que nos leva à compreensão da vastidão do ser. – Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. (Colossenses 3:12-14)

3- A necessidade de autorregulação diante do mundo e frente a eternidade – “Ninguém se engane a si mesmo: se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio”. (1 Coríntios 3:18)

4- A explicação coerente do servir em humildade – “Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos”. (Filipenses 2:3)

5- O contrate na sabedoria humana e a sabedoria vinda do Eterno – Em contraste com a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do céu é pura, pacífica, amável, disposta a ceder, cheia de misericórdia e boas obras e “sincera”. (Tiago 3:17-18)

6- O egoísmo é um costume que se preocupa apenas com os seus próprios interesses, e estes estão acima dos interesses dos outros. No entanto, a Bíblia nos ordena: “Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros” (Filipenses 2:3-4).

O egoísmo é um tipo de comportamento que põe o homem longe da eternidade, pois, ele é centrado em si mesmo. Por outro lado, a sabedoria é o caminho do autoconhecimento, da busca pelo equilíbrio e da real visão do mundo e de suas relações.

Portanto, a sabedoria e o egoísmo são distintos e andam por áreas diferentes da vida. Visto que o egoísmo é o voltasse para si em excesso e agir apenas com interesses pessoais. Já a sabedoria está em volto de conhecimento, compreensão e discernimento para tomar decisões equilibradas, considerando o impacto em si e nos outros.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo