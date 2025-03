A DEMOCRACIA E OS SEUS CONTORNOS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A DEMOCRACIA E OS SEUS CONTORNOS

O conceito de democracia não pode e não deve ter variações, como alguns desejam que seja. Pelo contrário, democracia é o direito de ir e vir, pensar, falar, dizer, analisar, criticar e expor suas ideias.

Todavia, nestes tempos obscuros, a democracia passou a ser apenas o ato de votar no formato de obrigação com penalidades. Assim como o ato de silenciar o pensamento para não ser convocado judicialmente por discordar dos donos do poder.

Eles, os pretensos grandes democratas, determinar que a democracia é pagar impostos e não duvidar onde estão sendo aplicados; é declarar o imposto de renda, arrancando do trabalhador a possibilidade de viver uma vida digna, fruto do seu trabalho; é não falar e nem pensar que o judiciário pode se enganar e cometer erros; é aceitar os desmandos e as perseguições aos pobres; é fechar os olhos para as injustiças cometidas pelo alto poder inquisitório da nação; é ver os corruptos e corruptores sendo inocentados, após terem confessado os desvios do dinheiro público; e pior, é silenciar quem pensar diferente deles.

Quando as leis e a democracia não são de conveniência, temos o regime democrático de direito que está alinhado aos direitos humanos. Onde temos três pontes saudáveis que são: as eleições diretas, participativas e representativas.

A democracia apresenta três características fundamentais ou três princípios teóricos, que são: a) a soberania reside nos níveis mais baixos de autoridade; b) igualdade política e c) normas sociais pelas quais os indivíduos e as instituições só consideram aceitáveis atos que refletem os dois primeiros princípios citados.

Por outro lado, a democracia determina o papel do cidadão que está no destino da sociedade em que vive e reside. Como papel de votar, ser votado e ter direitos políticos inalienáveis.

Somente a democracia real pode assegurar os direitos civis e políticos de cada cidadão, os quais estão inseridos nos direitos sociais. Sendo eles: o direito à educação, à segurança, ao trabalho justo, à habitação, à saúde e a uma velhice tranquila.

A democracia real impõe aos eleitos para os cargos públicos, como vereadores, deputados, senadores, prefeitos e governadores, servir o povo. Todavia, o que encontramos são os eleitos se servido do povo.

Por mais incrível que seja, na democracia surgem as ditaduras, que se alto determinam democráticas. Ela pode surgir no executivo, no legislativo e no judiciário de forma autoritária e perseguidora do povo, silenciando todos os opositores.

Em nossos dias, o mundo foi mergulhado na escuridão das dúvidas e das incertezas democráticas. Visto que a democracia deixou o amparo do povo e da legalidade para ser transformada em democracia e justiça de conveniência.

A democracia que apregoa a liberdade foi transformada em democracia de necessidades individuais dos poderosos. Onde o pobre é subjugado apenas a obedecer sem questionar.

Portanto, tínhamos em mente a rápida e fácil concepção de democracia. No entanto, ela se perdeu no tempo/espaço para homens sem coração e escravistas, que dominarão os poderes da república.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo