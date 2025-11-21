“A decisão do deputado de se ausentar do país só foi comunicada à defesa técnica nesta semana”, afirmou o advogado Paulo Cintra

Depois de 12 trimestres consecutivos de prejuízos, a nova gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, aprovou um plano de reestruturação para garantir liquidez e manter seu papel como operador nacional de logística.

➡️A proposta foi aprovada nesta quarta-feira (19), segundo a estatal.

O plano reúne três eixos principais:

recuperação financeira;

consolidação do modelo; e

crescimento estratégico.

E para alcançar essas metas, a empresa informou que devem concluir até o fim de novembro a captação de R$ 20 bilhões com um consórcio de bancos (leia mais abaixo).

Além disso, para atingir as metas definidas, os Correios esperam, nos próximos 12 meses, ações diretas como:

Programa de Demissão Voluntária e redução de custos com planos de saúde.

Reestruturação da rede de atendimento: a estatal poderá eliminar até mil pontos deficitários.

Modernização da operação e da infraestrutura tecnológica.

Monetização de ativos e venda de imóveis: há potencial identificado de R$ 1,5 bilhão nessa frente.

Expansão de portfólio para comércio eletrônico e avaliação de fusões e aquisições para reconstruir a empresa a médio prazo.

As medidas foram adiantadas pelo presidente da empresa, Emmanoel Rondon, no começo de outubro, e, agora, foram aprovadas pelos conselhos da empresa.

🔎Entretanto, no comunicado oficial, os Correios não detalharam como as medidas anunciadas vão funcionar.