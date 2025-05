A CORRUPÇÃO NO BRASIL– Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A corrupção no Brasil atinge todas as áreas social, política e econômica, nada escapa dos tentáculos do sistema corrupto que foi instalado de norte a sul, de leste a oeste da nação.

São escândalos e mais escândalos de corrupção, e o silêncio das autoridades é doentia e desprezível. Os prejuízos à nação são incalculáveis. A certeza da impunidade é gritante. Parece brincadeira, mas é verdadeiro, temos todos os tipos de corrupção como: extorsão, fraudes em licitações, superfaturamento e lavagem de dinheiro são comuns. O desvio de recursos públicos, principalmente em áreas como saúde e educação, causa um enorme impacto negativo.

As áreas de desvios são as mais variadas possíveis. Assim como na saúde, há desvios de verbas em compras de matérias hospitalares, licitações, medicamentos, prestação de serviços e contratos.

Já na educação, os desvios começam nos programas de auxílio educacional, em bolsas de estudo, na merenda escolar, na compra de materiais de escritórios e na construção de escolas.

Quando se trata da infraestrutura, os desvios são escancarados e claros, visto que são obras sem licitação, estradas de faz de conta, pontes com qualidade inferior às solicitadas pela técnica, além de superfaturamento e fraudes nas principais licitações.

Quando se trata do INSS, a corrupção é o mais rápido possível, com fraudes e desvios nos benefícios por entidades credenciadas junto ao órgão público. O que gerou uma investigação que, em primeira análise, descobriu um desvio de R$ 6,3 bilhões.

Mesmo no período da pandemia de COVID-19, a corrupção correu solta, onde os desvios foram evidentes e nenhuma punição foi feita pelas autoridades constituídas. As verbas para compra de respiradores são desviadas, assim como as verbas para as vacinas, e ninguém foi punido.

As consequências da corrupção são sentidas em toda a nação, com impacto na economia, nos serviços públicos precários, na desconfiança da população nas autoridades, na ausência de segurança, na falta de hospitais, nas pistas da BR que parece areia por falta de fiscalização, na educação descendo de ladeira a abaixo, na má qualidade de vida dos educadores que estão doentes. Porém, as autoridades que deveriam fiscalizar estão silenciadas por vontade ou por fazer parte do sistema.

Portanto, os danos que a corrupção traz à vida da nação são irreparáveis. E pior, toda a corrupção só acontece com a participação dos agentes públicos, que deveriam ser o principal protetor dos mais simples e mais pobres. Contudo, são os verdadeiros patrocinadores da corrupção em todos os níveis. Além da total descrença da população com os políticos e o poder judiciário, pois eles se mantêm no poder a qualquer custo, como prova a história.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo