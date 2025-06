A CORRUPÇÃO E SEUS MALES SOCIAIS. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

A CORRUPÇÃO E SEUS MALES SOCIAIS.

Corrupção é um tema atual, e sempre será! Pois, o meio em que a política é desenvolvida se apresenta como o toma lá dá cá, negociatas, tratados imorais e pior, tidos como convencionais no meio dos políticos.

A corrupção deixa marcas profundas na sociedade e efeitos desastrosos. Ela é capaz de criar a miséria onde havia trabalho e abundância. Sua nocividade é tanta que produz ineficiência dos gastos públicos, o descrédito social, o medo de investir, a redução do crescimento, a destruição dos empregos, o sucateamento da educação, saúde e segurança e eleva o risco país.

Inacreditável, mas, políticos mais experientes são os primeiros a estarem envolvidos em maracutaia e desvios das verbas públicas. Levando uma mensagem à população de que a boa conduta, o bom procedimento e a honestidade não valem apena. Por outro lado, a ação de corrupção vem colocando todas as instituições sob suspeita, o que leva à incrível percepção de que todos são corruptos. Porém, para bem da verdade, ainda há alguns que não sujaram suas mãos na lama da corrupção sistêmica.

Notadamente, há um espírito de corrupção agindo em todas as instituições, os quais são indutores das práticas relacionadas aos atos ilícitos, os quais englobam o uso do poder indevidamente para coagir testemunhas, utilizar a função pública para ter benefícios pessoais ou para terceiros. Por mais incrível que pareça, há leis punitivas para suborno, peculato, corrupção tanto ativa como passiva e outros crimes, porém, sua aplicação é de acordo com o freguês, ou seja, aos ricos, os beneficios da lei, aos pobres, a punição como garantia legal.

Alguns fatores são os verdadeiros causadores da corrupção. Dentre elas, podemos citar: 1- Impunidade: Tornou-se quase natural ser condenado por corrupção e nunca cumprir a penas, ou ser beneficiado por uns poderosos de plantão; 2- Falta de Educação Cívica: A ausência de educação e espírito de nacionalidade, assim como a falta de consciência social são fatores primordiais para que avance a corrupção em todas as áreas; 3- Pressão Social: É visível que a cultura do tirar vantagem vem se normalizada cotidianamente, sem a repreensão punitiva e exemplar que uma sociedade justa precisa ter; 4- Nepotismo e Favoritismo: quase sempre, a sociedade tem visto como mérito a política de nomeação de parentes, amigos e correligionários em funções públicas sem a devida capacidade esperada do postulante ao cargo. E este fato é corrupção ativa; 5- Má Gestão Financeira: provoca os desvios de fundos, a manipulação dos recursos, a manipulação contábil das finanças, o enfraquecimento do sistema financeiro com a intenção de destruir a economia e a aplicação fraudulentas dos recursos federais, estaduais e municipais; 6- Ineficiência do Sistema Judicial: Aos amigos, as benevolências da lei, como um jargão, porém, é uma verdade que incomoda todos os cidadãos decentes e honestos. No entanto, a ineficiência judicial é claramente um incentivo a prática de corrupção, pois os envolvidos sabem que nunca serão punidos de forma severa; 7- Cultura Institucional Fraca: a ausência de transparência é fator primordial para que a institucionalidade seja fraca, e seja possível desviar os recursos sem a responsabilização dos corruptos; 8- Falta de Transparência: a total falta de transparência nos portais, assim como a ausência de transparência nas contratações públicas e na aplicação dos recursos, são fatores principais para que ocorra a corrupção, visto que não é possível prevenir ou detectar os desvios de orçamentos; 9- Baixa Remuneração e Condições de Trabalho: os baixos valores pagos, a ausência de reconhecimento são dois fatores que podem levar os funcionários públicos ao envolvimento com corrupção, visto que estão vulneráveis as tais práticas; 10- Desigualdade Econômica: quando há um abismo entre ricos e pobres, na situação financeira, é maior a condição de corrupção em todas as áreas. Entretanto, a correção de desigualdade é fundamental para amenizar os processos de corrupção.

Portanto, é necessário que a prevenção e o fortalecimento das instituições sejam princípios fundamentais para a extinção da corrupção tanto ativa como passiva. Por outro lado, é necessário criar e manter o portal de transparência dos recursos públicos, assim como a aplicação da legislação vigente aos infratores e a participação da sociedade nas decisões cruciais.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo