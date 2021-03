A Cidade Encantada do Xereta revela o dia a dia e histórias dos artistas do circo

O circo do palhaço Xereta, velho conhecido nas periferias natalenses, é o personagem principal do livro fotográfico A Cidade Encantada do Xereta. Com texto da jornalista Ianne Maria e fotos da jornalista e artista visual Rita Machado, o livro revela parte do cotidiano circense de personagens cativantes. Com mais de 130 páginas, a publicação foi viabilizada através de recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O livro está em fase de pré-venda ao preço de R$50 e tem frete gratuito para todo o território brasileiro.

Josimar Soares da Silva atende por Mazinho na intimidade mas é popularmente conhecido por Xereta. Sua trajetória no circo começou literalmente na brincadeira, ainda criança, junto com o irmão, encenando espetáculos circenses no quintal de casa. Da brincadeira infantil veio a vontade, e ainda adolescente o jovem mazinho se viu trabalhando em circo. Foram dez anos trabalhando como malabarista e equilibrista, até que se descobriu palhaço. O palhaço Xereta nasceu aos 24 anos de idade, em 2005, e até hoje já se somam 26 anos de experiência. Com seu circo, Xereta já percorreu praticamente todos os estados nordestinos encantando crianças e adultos. Porém, sob o contexto da pandemia da COVID-19, o circo encontra-se parado, o que levou mazinho a explorar outras alternativas de sustento. Atualmente mazinho trabalha na confecção de lonas de circo, no aguardo de tempos melhores onde possa voltar a realizar seus espetáculos e voltar a dar vida ao Xereta.

Com o lançamento do livro, as autoras Ianne Maria e Rita Machado esperam, além de divulgar a cultura do circo no estado e consagrar os ensinamentos aprendidos com estes artistas, ajudar financeiramente o palhaço Xereta com a divisão dos lucros da venda.

As autoras

Ianne Maria e Rita Machado se conheceram no Universidade Federal do Rio Grande do Norte e desde então trabalharam em diversos projetos juntas como a série de videodocumentários Vernáculo (2007) que tratava sobre cultura popular, e o projeto musical Os Chicos.

A ideia de trabalhar com o circo partiu do encantamento de Rita Machado para com a arte circense. A proposta de escrever sobre o assunto surgiu em 2015 como projeto de conclusão do curso de jornalismo, que à época recebeu nota máximo e indicação de publicação pela banca avaliadora. Em 2020/21, com o investimento do poder público através da lei emergencial Aldir Blanc, as autoras enxergaram a oportunidade de realizar a impressão do livro, que tem previsão de chegada para o dia 20 de março. Como marco do lançamento, Ianne e Rita programam live no Instagram com participação do próprio palhaço Xereta no dia 25 de março, às 20h no perfil @Ritamachadoart.

Serviço:

Livro fotográfico A Cidade Encantada do Xereta

Pré-venda através do pix. Chave: 84 998139467 em nome de Rita de Cássia Machado Amaral

Valor: R$50 com frete incluso pra todo o brasil

Enviar comprovante para o número da produção (84 998139467)

Live de lançamento com participação do palhaço Xereta: 25 de março, às 20h no perfil @ritamachadoart

Patrocínio: Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.