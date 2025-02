A ATUAÇÃO MEDÍOCRE E CORRUPTA DOS MANDATÁRIOS DO PODER PÚBLICO, OS POLÍTICOS. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Infelizmente, a nação ainda vai sofrer muito com a atuação medíocre e corrupta dos mandatários do poder público, os políticos. A luz do dia, eles vão minando a capacidade da nação em reagir a conceitos, num mínimo, estranhos, e a tomada do poder pelos que agem de forma irregular. Os quais, de forma hipócrita, vêm atuando no desvio do tesouro público em favor dos seus, dos acéfalos e do seu interesse pessoal.

São lições e mais lições de desvios, e com consequências trágicas para sociedade. Porém, a percepção que temos é que eles não desejam mudar, pois, continuam com o mesmo jogo de interesse pessoal e partidário acima da vontade popular. O que vem gerando uma descrença nas instituições e no poder público. Visto que, não havendo mudança de postura dos partidos e nem dos políticos profissionais. Do outro lado da moeda social, temos uma justiça inerte e fragilizada pela tomada de decisões que apenas tem contribuído para o aumento da percepção pública que não há punição adequada para os corruptos e corruptores.

Diante do quadro epidêmico, há um governo chantageado e encurralado pelos profissionais da política, que determinam onde e como devem serem aplicadas as verbas públicas. E assim, vão tirando vantagens social e partidária dos mais carentes do povo. Já as propostas, projetos e medidas provisórias tem apenas uma única função, alimentar a vaidade pessoal dos políticos profissionais e dos partidos, verdadeiros mandatários da sociedade.

A política atual, com raríssima exceção, atua de forma inescrupulosa dentro do seu interesse pessoal e exclusivo. Até porque, as vistas, não estão preocupados com a população pobre e miserável. Pelo contrário, são verdadeiros desconhecedores dos problemas sociais e do sofrimento do povo.

Aqueles de deveriam representar de forma honrada o povo que os elegeu, simplesmente dão as costas ao clamor popular. E nem ao menos buscam pontos comuns entre eles para corrigir os desvios e a miséria que assola a nação. Pelo contrário, busca a cada dia se distanciar da realidade, vivendo dentro de uma bolha de ilusões, onde tudo está normal e certo.

Todos os dias, assistimos à TV, lemos pelos jornais e revistas, presenciamos pelos blogs e outros meios de comunicação na internet, eles se gladiando para mostrarem uma liderança vazia e sem sentido. Ao mesmo tempo, em que essas disputas estranhas, por liderança e mais verbas para seus partidos, estão efervescentes, a população sofre sem educação, sem segurança, sem habitação, sem saúde, sem alimentos e sem honra. Isso é uma vergonha nacional.

Em pleno século das comunicações instantâneas, do alto conhecimento em tecnologia, temos gente com fome, embaixo das pontes, sem teto, com frio, abandonada e sem um pingo de dignidade como pessoa humana. Enquanto isso, nossos queridos políticos estão usando os jatinhos federais, verbas de todos os tipos, privilégios incalculáveis, e pior, perseguem o pobre em tudo.

Nos últimos dias, é perceptível que há uma nuvem de medo na população, causada por administradores públicos despreparados e pior, incompetentes. Levando a sociedade ao caos, à fome e aos desesperados sociais. Tudo em nome da vaidade, do poder temporal e de uma vida abastada.

Estamos a caminho de novas eleições, e precisamos dar uma resposta dura aos tais políticos profissionais que nunca se importaram com o bem comum e nem com quem sofre as misérias sociais. A resposta são as urnas, local da pura democracia e a maior arma popular.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo