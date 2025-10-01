99% da energia produzida no RN são de fontes renováveis, aponta Aneel

Cerca de 99% da energia produzida no Rio Grande do Norte em 2025 foi oriunda de fontes renováveis, como vento e sol, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). De acordo com o órgão, esse é o maior índice entre os estados do país. .

No Brasil, o estado se consolidou como líder absoluto em energia eólica, sendo responsável por 32% de toda a produção nacional. Além dos benefícios ambientais, o setor movimenta a economia, com investimentos de R$ 10 bilhões e geração de 13 mil empregos só em 2024.

Ao todo, o RN tem capacidade para gerar 10 gigawatts de energia eólica, o que é suficiente para abastecer cerca de 5 milhões de residências ou 20 milhões de pessoas. Esse potencial representa até 10 vezes mais do que o estado consome de energia.

Segundo a distribuidora local, o Rio Grande do Norte, que tem 3,3 milhões de habitantes, consome em média cerca de 1 GW de energia.

Parque eólicos e placas solares

As imagens de parques eólicos em movimento e placas solares brilhando sob o sol potiguar se tornam cada vez mais comuns no cenário do estado. O crescimento de parques eólicos e usinas fotovoltaicas é acelerado, e o investimento vai além das grandes instalações.

A popularização de placas solares em telhados residenciais, como na casa da assistente social Karla Montenegro, na Grande Natal, já faz uma grande diferença na conta de luz, provando que a energia limpa é acessível e benéfica para o consumidor final.

“Nós tínhamos uma conta mensal entre R$ 350 e 400. E aí a gente via que a gente precisava de um investimento. Então nós, pensando na questão de economia, independência energética, questão ambiental, nós optamos pela energia solar. A gente tem um retorno hoje anual de basicamente quase que R$ 10 m

il”, explicou.