PELÉ

A morte de Pelé, há três dias, manchete principal em todos os noticiários, foi um balde de água fria no movimento político nacional. Desde a eleição de Lula pela terceira vez que os bolsonaristas estão mobilizados na tentativa de impedirem a posse de Lula na presidência.

BENTO XVI

Para completar, a morte do Papa Emérito, Bento XVI, ajudou a esvaziar o noticiário político, com o fato ocupando os principais noticiários nacionais. O mundo católico foi todo mobilizado pelo acontecimento, não tendo sido diferente no Brasil.

SAÍDA

Outro fato que derrubou o ânimo dos bolsonaristas foi a saída antecipada do presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, de forma atabalhoada, deixando os manifestantes em frente aos quartéis sem argumentos que justifiquem nem apoiem esse movimento.

TERRORISMO

O presidente Bolsonaro disse ter evitado se posicionar sobre ações dos manifestantes que estão em frente aos quartéis, para evitar ter suas falas “descontextualizadas” e reforçou que todo movimento pacífico deve ser respeitado, mas não apoia nenhuma “ação terrorista”.

FUGA

Ao que parece, os advogados do presidente Bolsonaro teriam aconselhado a sair do país para evitar que qualquer juiz, em todo território nacional, pudesse solicitar sua prisão. Mesmo que ela não se materializasse, criaria dificuldades para o, amanhã, ex-presidente Jair Bolsonaro.

MOURÃO

O senador eleito e presidente da República em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), convocou cadeia nacional de rádio e TV para este sábado, 31, para divulgar uma mensagem de fim ano. A mensagem, de 7 minutos, será veiculada hoje às 20h.

ESTADO

A governadora Fátima Bezerra anunciou novos nomes para o primeiro escalão da sua nova gestão. Manteve os titulares na Secretaria de Agricultura e, Turismo e Desenvolvimento Rural e confirmou Lyane Ramalho para a Secretaria Estadual de Saúde Pública.

POSSE

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será acompanhada por mais de 60 delegações estrangeiras, numa sinalização de prestígio de parte da comunidade internacional, o que não aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro.