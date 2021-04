96% dos profissionais da saúde de Tibau já foram vacinados

A Prefeitura Municipal de Tibau, por meio da Secretaria Municipal de Saúde faz balanço geral do número de pessoas que já receberam a vacina, até o domingo, 25 de abril de 2021.

De acordo com o levantamento, já foram vacinadas 997 pessoas, com as vacinas do Butantan e Oxford, na primeira e segunda dose.

630 é a soma das pessoas que já receberam a primeira dose, tanto da Butantan quanto da Oxford, que são os idosos de grupos prioritários e profissionais de saúde.

Já a segunda dose, também da Butantan e Oxford para idosos e profissionais da saúde, o número de pessoas que receberam a vacina chega a 367.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Os profissionais da saúde que tomaram a primeira dose Butantan (156), a segunda dose, também Butantan (151), e a primeira dose Oxford (22), e juntos somam 329, o que representa 96% dos profissionais da saúde vacinados.

A secretária municipal de saúde, Márcia Cristina, lembra que a principal estratégia de vacinação é reduzir o número de internações, casos graves e óbitos.

Em relação ao número de idosos vacinados até agora, Márcia lembra que é importante que todos que tomaram a primeira dose voltem aos mesmos postos em que receberam a primeira dose no prazo determinado para tomar a segunda.

“A meta é não deixar ninguém com 60 anos ou mais sem vacinar. O que estamos aguardando é vacina. Quando chegar, com certeza o município estará realizando a imunização”, garantiu.