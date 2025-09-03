93% dos posts nas redes sociais rejeitam anistia para Bolsonaro

ICL Notícias

Recentes movimentos de políticos importantes têm indicado que o projeto de anistia que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro tem cada vez mais chance de ser levado a votação no Congresso. O próprio presidente da Câmara, Hugo Motta (PP-PB), que tem evitado pautar o texto, disse a interlocutores que “em algum momento o plenário terá de votar a matéria”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem aumentado o ritmo de articulações em defesa da anistia. União Brasil e PP declararam apoio ao projeto.

Diferentemente do debate proposto pelo bolsonarismo, a ideia de anistia aos golpistas continua não tendo respaldo na população, como mostra levantamento feito nas redes sociais pelo analista Pedro Barciela.

De maneira geral, 93% dos comentários rejeitam o pedido de anistia.

Nas reações reflexivas sobre o tema, 35% dos comentários coletados a partir da repercussão na imprensa alegam que anistiar crimes ligados a tentativa de golpe seria inconstitucional e afronta ao Estado Democrático de Direito. Alémdisso, repetem a ideia “inocente pede justiça, culpado pede anistia” e que a Constituição vedaria perdão a esse tipo de conduta.

Outros 25% defendem punições firmes — “cadeia”, “Papuda”, cassações e inelegibilidade — para bolsonaristas envolvidos; menções a “Bolsonaro preso”, “cassação do PL” e à necessidade de “não haver impunidade”.

O uso massivo de #CongressoInimigoDoPovo e “pior Congresso da história” está em 18% dos comentários, com críticas a articulações vistas como “blindagem/PEC da impunidade” e atuação por interesse próprio (emendas, Centrão), com citações a líderes como Hugo Mota, Arthur Lira e Davi Alcolumbre.

A ideia de que o pedido de anistia é uma “admissão de culpa” (12%) completa a reação daqueles que rejeitam o pedido.

“A percepção de que a anistia é admissão de culpa, inconstitucional e a conexão disso com a ideia de que o Congresso só atua em prol de interesses políticos é muito forte”, diz Pedro Barciela. “Pensando que o desafio de atores que queiram se cacifar como candidatos da direita é justamente dialogar com atores para além do bolsonarismo, defender a ideia de anistia hoje é uma erro gigantesco”.