SURREAL

O acordo entre o Sindiserpum e a Prefeitura de Mossoró denota estranheza. Para os servidores está além da realidade. Com reajuste dividido em sete parcelas, por dezenove meses. Quatro delas estão agendadas para depois do reajuste salarial do próximo ano.

CONQUISTA

A vitória maior foi da prefeitura de Mossoró que conseguiu dobrar o sindicato. Contudo, a presidente Eliete Vieira considera que o resultado “foi uma conquista, principalmente por conseguirmos o reajuste do nosso piso e mantermos o respeito ao nosso PCCR”.

INSATISFAÇÃO

A verdade é que os servidores ficaram insatisfeitos, com os dirigentes sindicais e com o parcelamento. Até a ex-presidente do Sindiserpum e hoje vereadora Marleide Cunha (PT) admite que não havia outra saída. É verdade, os tempos estão mudados.

AEROPORTO

Tudo parece ser mais difícil para o aeroporto, quando se trata de Mossoró. Sem receber há dois meses o pagamento por parte do Governo do Estado, a empresa Infracea, que administra o aeroporto Dix-Sept Rosado, iniciou a demissão de funcionários.

RECONHECIMENTO

O Governo do Estado reconhece o débito com a Infracea e assegura que o pagamento quanto aos dois meses pendentes será executado. Aguarda a abertura do Orçamento 2022 para que o débito seja quitado.

MICARLA

Na semana que termina, dois depoimentos corajosos. A ex-prefeita de Natal e jornalista, Micarla de Sousa contou que tentou se matar após deixar o cargo da prefeitura do Natal e que sofreu abuso sexual na infância.

DINARTE

O jornalista Dinarte Assunção, da FM96 e responsável pelo Blog do Dina, surpreendeu colegas, telespectadores e ouvintes ao revelar ter sido vítima de abusos sexuais na juventude.

COMBUSTÍVEIS

Infelizmente, mesmo com a aprovação de projeto que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis, o consumidor terá um alívio somente por poucos dias. A Petrobras sinaliza que pode fazer novo reajuste nos preços no fim do mês.

PROTESTOS

Caminhoneiros analisam a possibilidade de protesto contra a alta dos preços dos combustíveis. No RN está programado para a manhã de hoje na BR-101, na altura do Parque e Exposições Aristófanes Fernandes, em Parnamirim.

COVID

A revista científica The Lancet avalia que no Brasil pode ter havido até 173 mil mortes a mais do que o notificado. A estimativa é que o total real de óbitos seja de 792 mil em vez dos 619 mil registrados oficialmente.