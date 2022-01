POLICLÍNICA

Depois de mais de quarenta anos prestando bons serviços à população de Mossoró e a outros municípios a Policlínica de Mossoró comunicou o encerramento de suas atividades. Fundada pelo Dr. Mário Vale, foi pioneira no modelo de socialização no atendimento médico, numa época em que ainda não existia o Sistema Único de Saúde, SUS.

DIFICULDADES

O prefeito Allyson Bezerra está enfrentando problemas com sua base aliada na Câmara Municipal. A bancada situacionista vinha responsabilizando a minúscula representação oposicionista pela demora na aprovação da Lei de Orçamento Geral, mas terminou sendo obrigada a assumir o boicote à aprovação da mensagem do Executivo.

IRREGULARIDADE

Comenta-se que o prefeito Allyson teria utilizado recursos do Orçamento sem a prévia publicação de um edital autorizativo, de responsabilidade do próprio Executivo Municipal. Confirmando-se a informação o prefeito terá dificuldades futuras com o tribunal de Contas

HENRIQUE

O ex-deputado Henrique Alves esteve em Mossoró, conversando com amigos, correligionários e concedendo entrevista à mídia local. Afirmou que será candidato a deputado federal pelo MDB, queira ou não queira o deputado Walter Alves que, pra Henrique, não é o dono do partido.

CHAPÃO

O PSDB apresentará nominata de peso na disputa por cadeiras à Assembleia Legislativa. Atualmente conta com os nomes de Ezequiel Ferreira, Tomba Farias, José Dias, Gustavo Carvalho e Raimundo Fernandes e aguarda a chegada dos deputados Galeno Torquato, George Soares, Kleber Rodrigues e Ubaldo Fernandes.

DICKSON

A deputada federal em exercício, Carla Dickson, deverá disputar reeleição pelo PP, partido em que se encontra o deputado Beto Rosado. Acredita ser mais fácil a eleição por essa legenda, que poderá ainda receber a filiação do ministro Fábio Faria, em fevereiro próximo.

PASSAPORTE

A partir da próxima sexta-feira (21), no Rio Grande do Norte, também será exigido a apresentação do passaporte vacinal em estabelecimentos fechados, como shoppings, bares e restaurantes. A medida visa conter a disseminação da variante ômicron no estado.

COMPROVAÇÃO

A medida foi anunciada em entrevista coletiva com a participação dos secretários da Saúde, da Segurança Pública e de Projetos e Metas. A comprovação da vacinação poderá ser feita pela plataforma RN Mais Vacinas, ConoecteSUS e a própria carteira de vacinação.

APOIO

À medida que o tempo passa vai aumentando a dúvida se o prefeito Allyson Bezerra manterá o compromisso de apoio à candidatura do vereador Lawrence Amorim a deputado federal. O mais provável é que tem compromissos inarredáveis com o ex-governador Robinson Faria, pai do ministro Fábio Faria, que teria seu apoio.

ABATE

Temendo nova variante do vírus, Hong Kong vai sacrificar cerca de 2 mil cães hamsters depois que alguns testaram positivo para covid-19. A cidade segue orientação de Pequim dentro do programa estabelecido de “Covid Zero”.