“John Lennon: Imagine – O Filme”, para celebrar o aniversário de John Lennon, e “Por Onde Anda Makunaíma?”, comemorando o aniversário de Mario de Andrade. Além de outros destaques.

Yoko Ono e John Lennon em “John Lennon: Imagine — O Filme” (crédito: Divulgação/Curta!)

Curta! celebra aniversário de John Lennon e 50 anos de ‘Imagine’ com filme do artista

Os fãs de John Lennon têm motivos para comemorar a chegada de outubro, pois é quando o artista faria 81 anos, no dia 9. O Curta! também celebra a memória dessa lenda da música e, na semana em que seria seu aniversário, exibe “John Lennon: Imagine — O Filme”. Estrelado e dirigido pelo próprio Lennon e por sua esposa, Yoko Ono, o filme foi lançado à época da estreia do álbum de mesmo nome, há 50 anos.

O filme mostra o cotidiano do casal e, como trilha sonora, apresenta as canções então recém-lançadas — entre elas, “Imagine”. Em carreira solo, e não mais como um dos Beatles, o músico compôs a canção-título, que se tornaria uma espécie de “hino da paz”, convidando o público a imaginar um mundo utópico, além de outras nove faixas. O longa não tem narração ou enredo, apenas imagens de John e Yoko, como uma espécie de videoclipe de todo o disco.

Entre os destaques do filme, cenas como a de John tocando “Imagine” ao piano ou a em que está vestido com um uniforme militar, ilustrando a canção “I Don’t Wanna Be a Soldier”. Também há momentos como os que ele e Yoko Ono jogam sinuca, durante “How Do You Sleep?” — feita para provocar o seu ex-colega de banda Paul McCartney —, e passeiam de barco em um lago, ao som de “Jealous Guy”. A produção conta, ainda, com a participação especial do guitarrista e ex-beatle George Harrison e do ator e dançarino Fred Astaire. A exibição é na Segunda da Música, 4 de outubro, às 22h30.