80% dos natalenses já usaram os serviços de transporte por aplicativos

Uma pesquisa realizada pelo Sistema Fecomécio RN ouviu 605 usuários de transporte por aplicativos, residentes em Natal, no mês de março. O estudo teve como objetivo identificar os hábitos de consumo, aplicativos mais utilizados, frequências de uso, gastos, e principais problemas enfrentados na utilização do serviço.

Dentro do universo de pessoas ouvidas, cerca de 42,31% afirmaram que utilizam o serviço para lazer, enquanto 21,16% dos usuários acionam o transporte por aplicativo para trabalho. Perguntados sobre a frequência, 27,27% das pessoas disseram que usam o serviço de duas a seis vezes por semana, já 19,83% dos entrevistados usam apenas uma vez a cada semana.

Para 27,93% dos usuários, a principal motivação para utilizar o transporte por aplicativo é a economia de tempo. Em segundo lugar aparece facilidade e conforto com 26,12%. Segurança e preço representam 15,54% e 13,72%, respectivamente. A pesquisa da Fecomércio RN também constatou que 42,15% dos usuários avaliam positivamente o serviço de uma forma geral, com notas entre 9 e 10.

Dentre os principais problemas relatados pelos entrevistados na pesquisa estão cancelamento (62,91%), espera (48,55%) e preço (18%). O diretor de Inovação e Competitividade da Fecomércio RN, Luciano Kleiber, que apresentou a primeira fase do trabalho, destacou que o estudo mostra a relevância do segmento para a economia potiguar.

“Estamos tratando de um setor que emprega muitas pessoas e, portanto, complexo. Nós também estamos junto aos motoristas de aplicativos trabalhando na articulação de ajustes para a melhoria no projeto que regulamenta a atividade”, pontua Kleiber.

Para os próximos passos, a Fecomércio RN prevê a elaboração de um novo levantamento para calcular as cifras que o segmento de transporte por aplicativos movimenta na economia potiguar.

No final de 2021, os motoristas por aplicativo procuraram a instituição para relatar as dificuldades e necessidades do setor. Na ocasião, foi solicitado uma análise de como o Sistema Comércio poderia auxiliar nessas demandas e como elas podem impactar, de forma positiva, no desenvolvimento da atividade na capital potiguar.

A pesquisa foi apresentada aos representantes de motoristas por aplicativo e trabalhadores do segmento, nessa quinta-feira, 19. O representante dos motoristas, Humberto Floriano, agradeceu a disponibilidade da Federação para elaboração da pesquisa. “Esse é apenas um primeiro passo na construção dessa parceria que, certamente, ajudará nossa atividade”, concluiu.