7ª Edição da FÊMEA celebra o poder feminino, a economia e a cultura potiguar

A Feira de Empreendedorismo Feminino (FÊMEA), chega à sua 7ª edição, consolidando-se como o maior evento de valorização das mulheres empreendedoras e criativas do estado do Rio Grande do Norte. De 07 a 09 de Novembro, o público poderá conferir uma programação intensa e gratuita, aberta a toda a comunidade, celebrando o talento e a força de mais de 100 mulheres empreendedoras participantes, mulheres que transformam ideias em negócios e inspiram novas trajetórias.

Neste ano, a FÊMEA apresenta uma grande novidade: o Festival Mulherada, um espaço dedicado à cultura e à arte feminina, com três dias de shows, desfiles, gastronomia regional e apresentações artísticas que exaltam o protagonismo das mulheres mossoroenses, em todas as suas formas de expressão.

Mais do que uma feira, a FÊMEA é um movimento de inclusão, sustentabilidade e fortalecimento da economia local. Cada edição gera oportunidades, fomenta a economia criativa e cria conexões poderosas entre mulheres que empreendem, produzem, compartilham e transformam no RN.

Evento sustentável e inclusivo, a feira reafirma seu compromisso com o consumo consciente, a acessibilidade e a diversidade. A cada edição, a FÊMEA mostra que é possível empreender com propósito, unir comunidade e promover impacto social positivo.

A entrada é gratuita e aberta ao público, para celebrar o talento, a cultura e a força das mulheres que movem o RN.

📍 Local: Praça de Eventos Gustavo Negreiro, Corredor Cultural , Av. Rio Branco – Mossoró/RN

📅 Data: de 07 a 09 de Novembro das 17:00 as 23:00

💜 Entrada gratuita

Bruno Barreto