Gasolina, diesel e gás de cozinha têm novo aumento de preços nesta terça-feira (06)

Gasolina, diesel e gás de cozinha sobem mais uma vez nesta terça-feira (06) para as distribuidoras de todo o país, segundo anuncio da Petrobras.

O preço médio por litro de gasolina sobe 6,32%, de R$ 2,53 para R$ 2,69, um valor acumulado desde janeiro de cerca de 46%. Diesel, sobe 3,69%, de R$ 2,71 para R$ 2,81 em média. Alta anual acumulada de 39%.

A estatal informou em nota que “busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Os preços praticados pela Petrobras seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”.

Em Mossoró a gasolina já é comercializada a R$ 6,29 em alguns postos e o gás de cozinha a R$ 100 o botijão de 13 kg.