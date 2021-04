Brasão Oficial do Município passa por “modernização e reestilização”

A Prefeitura Municipal de Mossoró anunciou nesta sexta-feira (09), mudanças no brasão oficial do município, passando, segundo o Executivo “por processo de modernização e reestilização, mantendo, porém sua identidade visual tradicional, com elementos como sol, salinas e carnaúba, representando a geografia loca. A mudança ocorreu com a publicação da Lei Municipal nº 3.875, nesta quinta-feira (8), no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

O brasão municipal é composto pelos seguintes elementos: ema, carnaúba, sol, salinas e listel; com as cores azul, amarelo, branco, marrom e verde. “O azul significava o firmamento e o branco, a paz”, explica o historiador Geraldo Maia.

O azul, cor com maior visibilidade no brasão, significa o céu mossoroense, predominante quase o ano todo. O seu contorno ficou mais robusto, destacando assim as cores azul (céu) e verde (vegetação). A carnaúba e as salinas, elementos que representam a economia de Mossoró, também se apresentam no novo brasão de forma mais moderna. A ema era comum na Mossoró de 1913, ano em que o brasão foi criado.

No centro do brasão na parte de cima está o listel, composto pela data “30 de Setembro – 1883, data histórica em que Mossoró libertou os escravos antes da assinatura da Lei Áurea no Brasil.

“A bandeira fica mais moderna, sem perder a sua natureza histórica. Mantém as cores de 1995, o brasão de 1913 e se fortalece como símbolo maior da nossa terra”, avaliou o historiador Geraldo Maia do Nascimento.

Para o prefeito Allyson Bezerra, a mudança faz-se necessária quando se pensa em uma Mossoró moderna, sem perder, no entanto sua marca histórica. “Os elementos do bandeira foram ressaltados e valorizados a partir de mudanças de caráter gráfico, mantendo a identidade histórica do nosso município”, declarou ele.

As mudanças nas bandeiras nos prédios públicos municipais e documentos oficiais do município acontecerão de forma gradativa conforme custos de produção.