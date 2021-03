75 mil comércios fecharam as portas no primeiro ano de pandemia

75 mil estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios fecharam as portas no Brasil em 2020, primeiro ano de pandemia da covid-19. O dado faz parte de um levantamento realizado pela pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

As micro e pequenas empresas responderam por 98,8% dos pontos comerciais fechados. Os estados mais impactados foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Essa retração anual do comércio é a maior registrada desde 2016. Apesar do alto número, as vendas no varejo tiveram queda de apenas 1,5%, percentual que, segundo a CNC, foi menor do que o esperado para um momento crítico.

Fonte: Brasil 61