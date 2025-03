74% dos brasileiros apoiam isenção de Imposto de Renda para renda até R$ 5 mil, aponta pesquisa

lto índice de aprovação

A pesquisa indicou que a proposta de isenção fiscal conta com ampla aceitação popular. Além dos 74% que concordam com a medida, 21% se posicionaram contra e 5% afirmaram não ter opinião formada sobre o assunto.

Sobre o conhecimento da proposta, 63% dos entrevistados disseram estar cientes da iniciativa do governo federal, enquanto 37% declararam não ter conhecimento prévio da medida.

Impacto econômico ainda gera dúvidas

Apesar do apoio expressivo à isenção do Imposto de Renda, os brasileiros demonstram ceticismo quanto aos efeitos da medida na economia. O levantamento revelou que 49% dos entrevistados acreditam que a proposta ajudará o país economicamente, enquanto 39% discordam dessa afirmação e 12% não souberam responder.

O estrategista do Real Time Big Data, Wilson Pedroso, analisou os resultados e destacou o impacto político da iniciativa:

“Ao conceder isenção de Imposto de Renda para pessoas com renda de até R$ 5 mil, o Governo Lula dialoga com as classes mais baixas da população, já em um gesto para 2026. Também fez parte dessa estratégia a liberação para o saque do FGTS, anunciada recentemente. Na prática, o presidente Lula já prepara o terreno para as próximas eleições.”

O cientista político Bruno Soller também ponderou sobre os desafios do governo para consolidar a proposta:

“Apesar da grande aceitação para a isenção do Imposto de Renda, menos da metade dos brasileiros acredita que a medida será benéfica para a economia do país. Essa é uma mensagem que ainda precisa ser melhor construída pelo Governo.”

Os dados da pesquisa reforçam a popularidade da proposta de isenção do Imposto de Renda, mas também indicam a necessidade de um trabalho de comunicação mais efetivo para convencer a população sobre seus impactos econômicos.