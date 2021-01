SECRETÁRIA

O prefeito Allyson Bezerra indicou a nova secretária municipal de Desenvolvimento Social, a jornalista e assistente social Janaína Holanda, que também é funcionária da Ufersa, mas não tem dedicação exclusiva. Janaína é funcionária de carreira da Prefeitura de Mossoró.

ENTREVISTA

Com 28 dias de administração, a equipe econômica do governo municipal vai conceder entrevista coletiva. Será mais uma à administração anterior, sem perspectiva de projetos futuros.

RECURSOS

É possível que sejam mostrados débitos de seis, oito ou dez administrações anteriores, mas, também, a equipe deverá fazer alguma referêncis aos mais de R$ 200 milhões deixados em cofre para obras no município.

MANDATO

Ao indeferir o pedido de tutela antecipada da coligação 100% RN para impedir a retotalização dos votos nas eleições para deputado federal em 2018, a juíza eleitoral Érica Paiva abreviou o tempo para Fernando Mineiro assumir o cargo em substituição a Beto Rosado.

DIPLOMAÇÃO

Como a recontagem dos votos, por conta da anulação dos recebidos por Kerinho, foi iniciada na sessão de ontem, ainda hoje o TRERN deverá encerrar o processo e Fernando Mineiro será diplomado deputado federal.

REALIDADE

Mesmo que seja uma decisão juridicamente correta, o fato é que Mossoró ficará sem representantes na Câmara dos Deputados e no Senado, o que não acontecia desde 1945. Mesmo na Assembleia Legislativa, não há um representante legitimamente mossoroense.

PREJUÍZO

Claro que a falta de representantes políticos com assento nos legislativos estadual e federal trará grande prejuízo ao município, e a outros que gravitam em torno de Mossoró. Ou será que o deputado federal Fernando Mineiro dará a mesma atenção aos mossoroenses?

DOBRADINHA

Em Mossoró, já se fala na dobradinha Rosalba/Beto disputando os cargos de deputado federal e deputado estadual nas eleições de 2022. A ex-deputada Sandra e a vereadora Larissa poderão disputar os mesmos cargos.

GARIBALDI

Em Natal, comenta-se que Garibaldi Filho poderá disputar o cargo de deputado estadual, posição que já ocupou no início de sua carreira política, fazendo dobradinho com Henrique Alves para deputada federal. Foram os dois primeiros mandatos políticos dos primos Alves.

PAGAMENTO

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou ontem, quarta-feira (27) que vai pagar o décimo terceiro salário atrasado de 2018 para toda a parcela de servidores que ainda resta receber. Entretanto, o pagamento será escalonado e só será concluído no mês de novembro.

ROGÉRIO

Diante as especulações que poderá perder o ministério do Desenvolvimento Regional para o senador Davi Alcolumbre, Rogério Marinho, declarou ver essa possibilidade com naturalidade, pois sua permanência como ministro é uma decisão do presidente da República.