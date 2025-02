71% acham que o governo Lula terá desafios no Congresso, diz pesquisa AtlasIntel

Pesquisa AtlasIntel mostra que 71% dos brasileiros acham que o governo terá desafios no Congresso Nacional nos próximos seis meses.

Ao serem questionados sobre a possibilidade de haver falta de maioria governamental no Congresso, 32% dos entrevistados responderam que acreditam ser “muito provável”, enquanto 17% consideram “provável”, 22% acham “algo provável”, 11% veem como “pouco provável” e 17% consideram “nada provável”.

Foram ouvidas 3.125 pessoas entre os dias 27 e 31 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado às vésperas da eleição que escolheu os novos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP).

Na última quarta-feira (5), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao Congresso as prioridades da agenda econômica do governo. A reunião contou com a participação de Hugo, e teve como destaque a apresentação de 25 projetos prioritários, dos quais 15 dependem de tramitações do Congresso. O principal projeto discutido foi a isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.

Desde que assumiu o cargo, o deputado tem afirmado que adotará uma postura colaborativa, mas expressou preocupação com a reforma de renda proposta pelo governo.

CNN Brasil