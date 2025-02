700 novas vagas são disponibilizadas com ampliação de creches na rede municipal

Por Thiago Braga – Ascon

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), está disponibilizando 700 novas vagas para atender aos alunos que estão no cadastro reserva. Bairros como Planalto 13 de Maio, Dom Jaime e Cidade Oeste estão contemplados com novas creches. Além destes, Vingt Rosado e Nova Mossoró também contaram com ampliação. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Allyson Bezerra.

As novas vagas serão destinadas aos alunos que aguardam oportunidade de se matricular nas unidades ou bairros desejados. Com esta novidade, as matrículas seguirão ate a sexta-feira (14) no formato 100% digital através do site mossoro.rn.gov.br

De acordo com o secretário municipal de Educação, Leonardo Dantas, as vagas foram cruciais para atender o anseio da população. “A partir do cadastro reserva, o município percebeu a necessidade de criação e de ampliação de novas unidades em pontos estratégicos onde estava havendo maior demanda”, destacou o secretário.

O ano letivo 2025 da rede municipal de ensino terá início na próxima segunda-feira, (17).