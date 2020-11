TV Brasil transmite jogo ao vivo a partir das 15h

Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

Nesta sexta-feira (27), Campinense (PB) e América (RN) se enfrentam pela 14ª (e última) rodada do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada a partir das 15h (horário de Brasília) no Estádio Amigão, em Campina Grande, terá a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Mecão classificado

Os visitantes chegam ao confronto com a classificação e a liderança da chave garantidas.

Com a posição definida, cabe ao clube potiguar aguardar a definição do adversário na próxima etapa, o quarto colocado do Grupo 4, posto disputado por três equipes, todas empatadas com 18 pontos: Coruripe, Central e Potiguar.

O Coruripe, atual quarto colocado, recebe o Vitória da Conquista, já o Potiguar visita o Freipaulistano (SE), enquanto o Central joga em casa com o Jacyobá em partidas que também acontecem nesta sexta a partir das 15h.

Cumprindo tabela

Enquanto isso, os donos da casa terão que lamber as feridas e tentar fechar a temporada da forma mais digna possível. Esse é o cenário construído após a derrota de 2 a 1 da Raposa para o Afogados (PE) e por uma combinação de resultados no último sábado (21). Agora, o Campinense ocupa a sexta posição, com 14 pontos em 13 jogos, e já está eliminado da competição.

Para o último compromisso da atual temporada, o treinador Luciano Silva terá bastante trabalho para montar um time. Durante a semana, a diretoria do Campinense confirmou o desligamento de cinco atletas: os meias Daniel Sobralense e Kiko Alagoano, os atacantes Jobson e Frontini e o zagueiro Anderson Schmoeller.

Em 2020, o Campinense foi vice-campeão estadual e conquistou a vaga na Copa do Brasil de 2021 e na edição da Série D do próximo ano.

Veja a classificação atualizada da Série D do Brasileiro.