Rionegro e Solimões não deixam a peteca cair e, neste fim de ano, preparam um presente especial para seus fãs. Nesta sexta-feira, dia 30, podem estalar as latinhas de cerveja e espocar as rolhas de vinho porque vem aí o EP1 – Só Lembranças Acústico. O projeto compreende o lançamento de cinco grandes sucessos da dupla escolhidos a dedo. As faixas sairão nos aplicativos de música e ganharão clipes no canal oficial da dupla.

Após atravessarem com maestria o período de distanciamento social e apostarem nas transmissões ao vivo para não deixarem os fãs órfãos de conteúdo, Rionegro e Solimões agora colhem os frutos desta nova frente de trabalho. O projeto Só Lembrança Acústico compreende um apanhadão dos melhores modões executados na primeira live, gravada em Franca (SP) – e que serão lançados em pequenos espaços de tempo. Nesta sexta, a dupla dá o pontapé inicial do projeto, lançando o EP 1.

A dupla mais amada do Brasil preparou com carinho essa primeira fatia do projeto. “Brigas”, “A gente se entrega”, “Como Esquecer um Amor”, “O Cowboy Vai Te Pegar” e “Esperando na Janela” completam o set-list do EP 1. “Vem aí, o lançamento do nosso EP 1: “Só lembranças – Acústico”. O EP estará disponível às 00:00 em todos os apps de música e às 11:00 videoclipes no Youtube. Ao todo serão 5 modas regravadas!”, anuncia Rionegro.

Recentemente, Rionegro e Solimões voltou aos palcos com uma mega-apresentação juntamente com Guilherme e Santiago. O show aconteceu em Franca (SP), no Villa Eventos e todo o contexto foi milimetricamente preparado para atender todas as normas da Organização Mundial de Saúde e não colocar em risco equipe, staff, artistas e, principalmente, o público. O espetáculo foi impactante. As duas duplas se apresentaram em um palco 360° com direito a duetos inesquecíveis de memoráveis clássicos sertanejos.

Sobre Rionegro e Solimões

Rionegro e Solimões completou no dia 1 de Abril, 31 anos de carreira levando nas costas o lema “Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão”, Rionegro e Solimões chegam a essa marca sendo uma das duplas mais respeitadas do Brasil, colecionando números extremamente satisfatórios. Entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 300 músicas gravadas, 19 CDs e 4 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 7.000 vezes, venderam mais de 13 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Em tempo: eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca, 2008).