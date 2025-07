665 km de estradas serão recuperados em 2ª fase de programa, diz Fátima Bezerra

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou, nesta quinta-feira 3, uma nova etapa no programa de recuperação da malha rodoviária estadual que vai restaurar 665km de rodovias. Segundo a governadora Fátima Bezerra (PT), os trechos rodoviários serão recuperados em 38 locais diferentes, com um investimento previsto de R$ 650 milhões.

“800 quilômetros já entregues, somado à parceria com o DNIT e outros investimentos, a gente já chegou à marca de 1.400 quilômetros rodoviários recuperados no Rio Grande do Norte. Hoje vamos anunciar formalmente a segunda etapa, onde serão mais 665 quilômetros de trechos rodoviários recuperados no Rio Grande do Norte. 38 trechos estão incluídos, o investimento previsto com a ordem de 650 milhões”, afirmou a governadora.

O secretário estadual de Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, também comentou sobre a nova fase do programa e o envolvimento de diferentes órgãos do Executivo na execução dos serviços.

“As reinaugurações dessas estradas têm sido muito gratificantes, tanto do ponto de vista da qualidade dos serviços executados e também do impacto disso na vida das pessoas. A governadora sempre coloca que a estrada não é só economia, não é só segurança, ela mexe na vida das pessoas, mexe na vida das cidades, na vida do nosso estado”, afirmou.

Segundo o secretário, o programa tem envolvimento direto de órgãos como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Controladoria Geral do Estado (CONTROL), Secretaria de Administração (SEAD), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN) e a própria Secretaria de Fazenda (SEFAZ). “Todo o governo mobilizado para melhorar a vida das pessoas que vivem no nosso Estado”, completou.