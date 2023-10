61ª edição da Festa do Boi deverá gerar R$ 65 milhões em negócios

Comemorando o reconhecimento como Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Rio Grande do Norte, a abertura da 61ª edição da Festa do Boi ocorreu neste sábado (07) no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. A lei nº 11.549 foi sancionada no último dia 27 de setembro pela governadora Fátima Bezerra.

O maior evento agropecuário do Nordeste é promovido pela Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores (Anorc) em parceria com o Governo do Estado, Sebrae, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Parnamirim. O governador do Estado em exercício, Walter Alves, celebrou os 61 anos da festa destacando na sua abertura o “papel fundamental que o evento desempenha no desenvolvimento do setor agropecuário do estado, para a geração de empregos, renda e intercâmbio no setor“.

Prevista para acontecer até 14 de outubro, a Festa do Boi espera atrair 500 mil pessoas, gerando uma movimentação financeira de R$ 65 milhões em negócios. Durante a Festa, aproximadamente 3,5 mil empregos temporários, diretos e indiretos, deverão ser criados. Este ano o governo estadual apoia financeiramente o evento com R$ 650 mil.

A meta deste ano é alcançar uma movimentação financeira de R$ 70 milhões, dos quais R$ 25 milhões serão financiados pelo Banco do Nordeste, voltado para tratores, máquinas, equipamentos e animais, visando promover o desenvolvimento da agricultura e suas atividades produtivas.

O evento está instalado em uma área de 270 mil metros quadrados, incluindo espaços para exposições, leilões e julgamentos de animais, torneios leiteiros, provas de destreza, fazendinha, shows musicais, quiosques de comidas, barracas de souvenirs, parque de diversões, capacitações e oficinas técnicas e muito mais.

O presidente da Anorc, Matheus França ressaltou a importância da presença do governo e da evolução da Festa nessas últimas décadas. “A Festa não é só a maior do Nordeste, mas está hoje entre as cinco maiores do Brasil. Temos um recorde de expositores. Uma feira que se consolida cada vez mais. Hoje o RN tem um dos maiores rebanhos qualificados com destaque nacional. É a consolidação do sucesso da agropecuária do nosso estado, no setor que cresce a cada dia com estrutura e organização”.

Acompanharam o governador em exercício, o secretário estadual Guilherme Saldanha (SAPE); Rodrigo Maranhão, presidente da EMPARM; Fabiano Lima, diretor administrativo da Emater, ao lado do diretor técnico da Emater do Rio Grande do Norte, Cícero Figueiredo; Mario Manso, diretor geral do Idiarn. Também estiveram presentes José Álvares Vieira, presidente da FAERN, Manoel de Freitas Neto, superintendente regional do Ministério da Agricultura no RN.

Além dos já citados, participaram do dispositivo de abertura a vice-prefeita de Parnamirim, Kátia Pires; o deputado estadual Tomba Farias, representando o poder legislativo estadual; os vereadores de Parnamirim, Carol Pires e Gabriel César, representando o legislativo municipal; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedrozo; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba e CNA, Mário Antônio Pereira. Zeca Melo, superintendente do Sebrae do Rio Grande do Norte, acompanhado também do presidente do conselho deliberativo nacional do SEBRAE, Décio Lima. O vice-presidente da Anorc, Orlando Gadelha Simas Procópio; o vice-presidente da Fecomércio Luiz Antônio Lacerda; Jeová Lins de Sá, superintendente do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte; Renata Vasconcelos, superintendente comercial do Banco do Brasil no RN; o coordenador da Confederação Nacional dos Trabalhadores e trabalhadoras da agricultura, Manoel Cândido; Erivam do Carmo Silva, presidente da FETARN e Fátima Torres, presidenta da Unicafes do RN.

*Ações do Governo do RN na Festa do Boi*

Com o slogan intitulado “RN QUE DÁ CERTO”, o governo oferece ações específicas durante os dias de evento. Uma das novidades é o local chamado “Gabinete” onde fica sediada a Secretaria Estadual da Agricultura será a “Central do Produtor”. No espaço, secretarias e órgãos ligados ao agro esclarecem dúvidas dos produtores.

Também foi montada uma área gourmet com produtos produzidos por produtores potiguares – como mel, queijo, cachaça, entre outros.

Através da EMPARN, o espaço de fazendinha conta com plantações diversas como milho, feijão e banana, distribuição de amostras de sementes e comercialização de sementes e mudas, além de vasta programação científica voltada para o agricultor familiar.

Pela EMATER, foi estruturado o Sítio Agroecológico, com demonstração de plantio de algodão, além de milho e feijão, além da tradicional horta ecológica. Na Festa, está disponível uma unidade demonstrativa de apicultura, exposição de máquinas e a entrega de certificados para agricultores e extensionistas.

Estão sendo promovidas, também, caravanas de agricultores familiares de várias regiões do estado durante todos os dias da semana, com produção de rodas de conversa e o início das atividades do projeto “Mulheres de Fibra” voltado para estimulação da produção entre mulheres da agricultura familiar.

*Agricultura Familiar*

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf) realiza uma mostra de suas ações. Desde 2019, juntamente com a Emater-RN, promove o espaço chamado Fazendinha, gerenciado pela Emparn, com atividades formativas, exposições dos programas, e especialmente, a Feira Agroecológica da Agricultura Familiar, que representa a diversidade da agricultura familiar do Rio Grande do Norte.

Há também exposição das Sementes Crioulas, do projeto Algodão Agroecológico Potiguar, que já se revela um dos maiores projetos em bases sustentáveis do país.