61% das mortes em acidentes de trânsito no RN em 2024 envolveram motocicletas, diz Sesed

O número de mortes no trânsito em acidentes envolvendo motocicletas no Rio Grande do Norte representou 61% do total das colisões fatais com veículos em 2024.

Os dados são da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (Coine) e foram fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) a pedido da Inter TV Cabugi.

Os dados aumentaram progressivamente nos últimos três anos. Em 2024, o número de mortes em acidentes envolvendo motos foi 55% maior do que com outros veículos.

Veja os dados por ano:

2022: 254 mortes com motos | 229 com outros veículos

2023: 284 mortes com motos | 181 com outros veículos

2024: 338 mortes com motos | 217 com outros veículos

Enquanto houve o aumento nas mortes com acidentes nos últimos três anos, no comparativo com 2022 o número de mortos em acidentes com outros veículos caiu 229 para 217.

Os dados são registrados pela Secretaria de Segurança Pública do RN reunindo informações do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), Polícia Civil, Polícia Militar e hospitais.

O aumento das mortes acompanha o crescimento da frota de motocicletas no estado. Nesta semana, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) apontou que o número de motos no estado superou o de carros em 12 mil. Os números absolutos são:

Motocicletas – 680.948;

Carros – 668.460.

Fiscalização intensificada

Para tentar conter os acidentes, ações de fiscalização foram intensificadas desde abril, com a integração entre órgãos de trânsito a pedido do Ministério Público do RN.

O programa “Juntos Pela Vida” abordou mais de 900 motocicletas apenas em Natal no mês passado, com 246 autuações. A principal infração registrada foi a condução sem habilitação.

A Secretaria de Trânsito ainda não fechou os dados de maio, mas já aponta uma redução nas autuações, o que pode indicar um início de mudança no comportamento dos condutores.

“Tivemos cerca de entre 25 e 30% das abordagens, os condutores eram passíveis de alguma infração. Nesse segundo mês a gente já tem uma percepção de cerca de 50% de redução até o momento. A gente vai ter o número quando fechar o mês, mas isso é uma tendência natural”, explicou o secretário adjunto de trânsito de Natal, Newton Filho.

A promotora do Ministério Público Danielle Veras ressaltou que o objetivo é estimular as prefeituras do interior a também intensificarem as fiscalizações e municipalizarem o trânsito nas cidades.

“É importante que a gente apresente à sociedade como a municipalização do trânsito é uma ferramenta de salvar vidas. É uma forma de fazer com que os municípios estabeleçam regras do trânsito da sua municipalidade e implementem as fiscalizações. Isso sim vai fazer com que a sociedade se sinta mais segura e tenha um trânsito mais eficiente”, disse.