53% são contra impeachment de Bolsonaro; percentual dos que são a favor diminui, mostra Datafolha

Para 53% dos entrevistados, a Câmara dos Deputados não deveria abrir um processo de impeachment contra o presidente, os números são do Datafolha. No levantamento anterior, de 8 e 10 de dezembro, 50% descartavam a medida.

Já aqueles que defendem o impeachment oscilaram negativamente, de 46% para 42%, enquanto quem não sabia responder passou de 6% para 4%.

O impeachment tem mais apoio entre aqueles que têm de 16 a 24 anos (51%) e as mulheres (49%). Rejeitam mais a ideia homens (62%) e pessoas de 35 a 44 anos (59%).

No corte geográfico, o Norte/Centro-Oeste, com 60% de rejeição à proposta, e Sul, com 58%, lideram a resistência ao impeachment.

No Nordeste, a rejeição ao impeachment é a menor do país (50%), igual à da região mais populosa, o Sudeste (52%).

A pesquisa Datafolha foi feita nos dias 20 e 21 de janeiro com 2.030 pessoas, ouvidas por telefone para respeitar regras sanitárias. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

FolhaPress