500 municípios do interior serão beneficiados com a expansão do Programa Wi-Fi Brasil

Em janeiro deste ano o Ministério das Comunicações fechou uma parceria com o Banco do Brasil para expandir o Programa Wi-Fi Brasil. Neste domingo (25), a instituição financeira anunciou que até 500 municípios do interior do Brasil serão beneficiados com a expansão.

O objetivo é instalar pontos de internet em locais sem acesso a fibra ótica para que mais brasileiros tenham acesso à internet. Além disso, a parceria prevê a capacitação de clientes para o mundo digital, consultoria em educação financeira e uso dos serviços bancários por produtores rurais. A rede também será usada para promover cursos voltados ao empreendedorismo promovidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

De acordo com o Banco do Brasil, serão atendidas cidades com pouca ou nenhuma conexão de internet, e o programa deverá atender escolas, postos de saúde, unidades de segurança pública, aldeias indígenas, quilombos e assentamentos rurais.

Programa Wi-Fi Brasil

O Wi-Fi Brasil leva internet de alta velocidade ilimitada a locais remotos aonde esse recurso não chega por fibra óptica, nem por sinal de rede móvel de dados.

Ao longo de 2020, foram instalados 12.715 pontos de internet ilimitada. Mais de 80% deles atenderam às regiões Norte e Nordeste. Chegou a mais de 9,5 mil escolas, alcançando 2,6 milhões de estudantes.

Até meados de março deste ano, 13.213 pontos de internet haviam sido instalados, beneficiando cerca de 8,5 milhões de habitantes. O programa está presente em quase 3 mil municípios, a maioria ainda nas regiões Norte e Nordeste.

Fonte: Brasil 61