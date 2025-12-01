50 amputações por dia: diabetes afeta 20 milhões de brasileiros e exige atenção aos pés

O número de brasileiros diagnosticados com diabetes já ultrapassa a marca dos 20 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A doença, que pode provocar uma série de complicações quando não controlada adequadamente, tem sido uma das principais causas de amputações no país: 50 cirurgias desse tipo são realizadas por dia no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Grande parte desses casos está associada a uma condição conhecida como pé diabético. Estimativas da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) apontam que cerca de 13 milhões de pessoas com diabetes convivem com esse problema, que pode evoluir para infecções, feridas de difícil cicatrização e, em casos extremos, à necessidade de amputação.

O pé diabético é uma complicação que afeta tanto quem tem diabetes tipo 1 quanto tipo 2. Ele resulta da combinação entre a falta de sensibilidade nos pés (neuropatia diabética) e problemas de circulação, o que dificulta a percepção de machucados e atrasa a cicatrização. Pequenas lesões podem se transformar rapidamente em quadros graves quando não tratados com a devida atenção.

“O paciente muitas vezes não percebe os ferimentos nos pés, pois perde a sensibilidade ao longo do tempo. Por isso, o cuidado deve ser constante. A prevenção e o acompanhamento especializado são fundamentais para evitar que uma simples bolha evolua para algo mais sério”, alerta Andrea Medeiros, coordenadora de podologia da All Pé, rede especializada em cuidados com os pés.

Prevenção começa pelo olhar diário

A boa notícia é que, com os cuidados certos, é possível evitar a maioria dessas complicações. Segundo Andrea, a rotina de cuidados deve incluir:

Inspeção diária dos pés, mesmo que não haja dor;

Higiene adequada e hidratação da pele, para evitar rachaduras;

Corte correto das unhas, sem arredondar os cantos para evitar encravamentos;

Uso de calçados apropriados, sem costuras internas ou apertos que possam machucar;

Evitar andar descalço, inclusive dentro de casa;

Acompanhamento regular com médicos e podólogos especializados.

“Quando falamos em diabetes, cada detalhe importa. O paciente precisa observar os próprios pés todos os dias e procurar ajuda médica aos primeiros sinais de alteração. Isso pode evitar internações, infecções e até salvar vidas”, reforça Andrea.

Com o avanço da doença no país, o alerta é claro: olhar para os pés é cuidar da saúde como um todo. A prevenção ainda é o caminho mais seguro, e mais simples, para evitar complicações maiores.

