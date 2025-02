464 novos policiais militares são convocados no RN

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta terça-feira (25) a convocação de 464 soldados da Polícia Militar do RN. Eles farão parte da segunda turma do Curso de Formação de Praças (CFP), no concurso realizado pelo Governo do Estado em 2023. A solenidade teve a presença dos novos PMs que apresentarão as documentações necessárias para o início do curso.

A convocação para a realização da segunda turma (T2) do Curso de Formação de Praças (CFP) objetiva recompor o déficit de efetivo de soldados da PM que deverão iniciar patrulhamento das ruas após o período de formação, aumentando a segurança pública nos municípios do RN.